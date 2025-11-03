Un gol nel finale di Duran ha regalato la vittoria al Fener, rilanciandolo nella corsa verso il titolo

Federico Grimaldi 3 novembre - 11:09

Il Fenerbahce conquista un derby del Bosforo ricco di emozioni e colpi di scena, superando il Besiktas per 3-2 in una partita segnata da errori, espulsioni e grande tensione. Le Aquile Nere erano volate sul 2-0 grazie a El Bilal Touré (vecchia conoscenza del calcio italiano) e Topcu, ma l’espulsione di Kokcu ha cambiato tutto. Con un uomo in più, i gialloblù hanno reagito con orgoglio: Yuksek ha riaperto la gara e, poco dopo, è arrivato il pareggio. Nella ripresa, la pressione del Fenerbahce è stata premiata all’83’, quando Duran ha firmato il gol della vittoria che riaccende la corsa al titolo.

Besiktas-Fenerbahce, un derby infuocato — Il derby del Bosforo ha offerto uno spettacolo degno della sua fama: intensità, emozioni e colpi di scena si sono susseguiti in una notte infuocata a Istanbul. Il Besiktas ha cominciato con ritmo e coraggio, trovando il vantaggio già al quinto minuto con un gran gol di El Bilal Touré. La pressione dei padroni di casa ha prodotto subito un altro errore fatale per il Fenerbahce: Topcu ha approfittato di una palla persa per raddoppiare e mandare in delirio il pubblico del Vodafone Park.

Ma l’equilibrio emotivo del match è cambiato rapidamente. L’espulsione di Kokcu al 26° minuto ha lasciato il Besiktas in dieci e costretto la squadra di Sergen Yalçın - anch’egli poi allontanato per proteste - a difendersi con ordine e sacrificio. Da quel momento, il Fenerbahce ha preso in mano il gioco, trovando il gol dell’1-2 con Yuksek e il pareggio poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, i gialloblù hanno continuato a dominare il possesso, ma il Besiktas ha resistito fino al colpo finale. All’83’ Jhon Duran ha approfittato di un errore difensivo e ha firmato il 3-2 che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi ospiti, regalando al Fenerbahce un trionfo pesante nella corsa al titolo e portandosi a -4 punti dal Galatasaray.