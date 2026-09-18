Brajan Gruda è una delle prime volte della nuova Germania allenata da Jurgen Klopp. L'allenatore tedesco ha puntato sul giovane attaccante del Lipsia che potrà fregiarsi della prima esperienza in Nazionale maggiore. L'aspetto più curioso dietro la sua chiamata, però, sta soprattutto nel momento in cui è arrivata.

Gruda, dolcissimo risveglio! Dopo la dormita... la convocazione

È soltanto uno tra ichiamati da Klopp. Nella maxi-lista diramata dall'allenatore ex Liverpool, dunque, trovano spazio tantissime soprese, a sottolineatura della voglia del tecnico di sparigliare del tutto le carte in tavola. Brajan Gruda ha vestito la maglia della Germania U21 ed ha rivelato in prima persona cosa stesse facendo quando ha saputo della convocazione di Klopp. Nulla di straordinario:

LEIPZIG, GERMANIA - 29 AGOSTO: Ridle Baku del RB Leipzig festeggia il gol del primo goal della sua squadra con il compagno di squadra Brajan Gruda durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach alla Red Bull Arena il 29 agosto 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

"Quando ho letto la notizia, stentavo a crederci e non mi ero reso adeguatamente conto prima", ha detto Gruda ai canali social del club. "In un secondo momento ho richiamato io e ho tenuto una bella conversazione. Ne sono rimasto entusiasta". Insomma, nel momento in cui gli era stato detto di essere tra i convocati, il ragazzo sonnecchiava e non aveva dato molto peso al fatto in sé. Una volta svegliatosi, ha maturato la consapevolezza necessaria per assorbire la notizia.

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Già nel corso dell'estate del 2024, Gruda si era allenato con la nazionale maggiore, essendo stato convocato per l'amichevole tra Germania e Ucraina. Il classe 2004, però,con i grandi, dovendo rimandare l'appuntamento con la prima chiamata. In base a quanto ha riferito l'attaccante, non sono mancate alcunee di stupore dopo la convocazione di Klopp. "Mamma e papà sono orgogliosi e felici per me. Attendono ansiosamente il momento in cui scenderò in campo". Gruda dovrà comunque pazientare, essendo stato inserito nella lista per la squadra che giocherà le ultime due amichevoli della sosta. Potrebbe debuttare contro lao, al più, con la