L'attaccante del Lipsia classe 2004 colto alla sprovvista da Klopp
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Brajan Gruda è una delle prime volte della nuova Germania allenata da Jurgen Klopp. L'allenatore tedesco ha puntato sul giovane attaccante del Lipsia che potrà fregiarsi della prima esperienza in Nazionale maggiore. L'aspetto più curioso dietro la sua chiamata, però, sta soprattutto nel momento in cui è arrivata.
Gruda, dolcissimo risveglio! Dopo la dormita... la convocazioneÈ soltanto uno tra i sedici esordienti chiamati da Klopp. Nella maxi-lista diramata dall'allenatore ex Liverpool, dunque, trovano spazio tantissime soprese, a sottolineatura della voglia del tecnico di sparigliare del tutto le carte in tavola. Brajan Gruda ha vestito la maglia della Germania U21 ed ha rivelato in prima persona cosa stesse facendo quando ha saputo della convocazione di Klopp. Nulla di straordinario: dormiva.
"Quando ho letto la notizia, stentavo a crederci e non mi ero reso adeguatamente conto prima", ha detto Gruda ai canali social del club. "In un secondo momento ho richiamato io e ho tenuto una bella conversazione. Ne sono rimasto entusiasta". Insomma, nel momento in cui gli era stato detto di essere tra i convocati, il ragazzo sonnecchiava e non aveva dato molto peso al fatto in sé. Una volta svegliatosi, ha maturato la consapevolezza necessaria per assorbire la notizia.
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