Il club brasiliano ha reso nota la punizione nei confronti del difensore Gustavo Marques, a seguito del commento sessista contro l'arbitraggio

Gianmarco Inguscio Collaboratore 24 febbraio - 11:59

"Prima di tutto voglio parlare dell'arbitraggio, perché non ha senso giocare contro Sao Paolo, Palmeiras o Corinthians e che mettano una donna ad arbitrare. Credo la Federazione non debba mettere una donna per queste partite", aveva dichiarato il difensore del Bragantino, Gustavo Marques, al termine del match di qualificazione al campionato Paulista perso contro il Sao Paolo.

Parole che, indubbiamente hanno generato un'ondata di critiche e che hanno preceduto le successive scuse del calciatore: "Chiedo perdono a tutte le donne in Brasile e nel mondo. Ho commesso un errore. In quel momento ero nervoso e ho detto alcune cose che non pensavo davvero". Questo è parte del messaggio pubblicato dal difensore.

Tuttavia, il commento sessista del calciatore, nonostante sia stato "giustificato" come un errore dallo stesso Marques, non ha di certo ridotto la punizione del Bragantino nei suoi confronti. La società ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, che Gustavo Marques riceverà una multa pari al 50% del suo stipendio.

Ma non è tutto: il difensore non sarà neanche convocato per il prossimo turno di campionato, quando il Bragantino attenderà l'Athletico-PR per disputare la quarta giornata del massimo campionato Brasiliano, conosciuto come Serie A Betano. Inoltre, il club ha annunciato anche che l'importo della multa sarà devoluto alla ONG Rendar. Un organizzazione che si occupa di offrire sostegno alle situazioni vulnerabili nella regione di Braganca Pulista.

Brasile, il comunicato ufficiale del Bragantino — Così il club: "Il Red Bull Bragantino informa che il difensore Gustavo Marques riceverà una multa pari al 50% del suo stipendio totale a seguito delle dichiarazioni sessiste rilasciate nei confronti dell'arbitro Daiane Muniz dopo la partita contro il San Paolo. Inoltre, non sarà convocato per la partita di mercoledì contro l'Athletico-PR.

La multa sarà devoluta alla ONG Rendar, che si occupa di donne in situazioni vulnerabili nella regione di Bragança Paulista. Il Red Bull Bragantino è in trattative con la ONG e altre istituzioni di Bragança Paulista per intensificare e promuovere le misure sociali ed educative, già in atto durante tutto l'anno, all'interno del club e nella nostra società".