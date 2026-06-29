Tifosi argentini, ritrovano un portafoglio e fanno partire un coro con il nome del proprietario!

Il Brasile soffre più del previsto, ma conquista il pass per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, la Seleção supera 2-1 il Giappone grazie a una rete di Gabriel Martinelli al quinto minuto di recupero, completando la rimonta dopo l'iniziale vantaggio nipponico. Con questo successo, i verdeoro eliminano proprio il Giappone e proseguono il loro cammino nella competizione.

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La partita si apre con un Brasile subito padrone del gioco, ma è il Giappone a colpire alla prima vera occasione. Al 29' K. Sano porta avanti gli asiatici, sorprendendo una difesa brasiliana fino a quel momento poco impegnata.

Rimonta Brasile: Giappone eliminato

Nella ripresa arriva il meritato pareggio: al 56' Casemiro trova la rete dell'1-1, premiando la pressione costante della Seleção. Da quel momento il Brasile di Carlo Ancelotti aumenta ulteriormente il ritmo, costringendo il Giappone a difendersi nella propria metà campo.

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I numeri raccontano perfettamente il dominio verdeoro. Il Brasile chiude con il 69% di possesso palla, 19 tiri contro i 5 degli avversari, un dato sugli expected goals di 1.72 contro appena 0.23 e ben quattro grandi occasioni create, mentre il Giappone non riesce a costruirne nemmeno una. Anche i calci d'angolo sorridono ai sudamericani (6-2), con il portiere giapponese protagonista di quattro parate che tengono in vita i suoi fino ai minuti finali.

Quando il pareggio sembra ormai inevitabile, arriva il colpo decisivo. Al 95' Gabriel Martinelli trova la rete del definitivo 2-1, facendo esplodere la gioia dei tifosi brasiliani e spegnendo definitivamente le speranze del Giappone.

Per il Brasile è una vittoria meritata, costruita attraverso il controllo del gioco, la pazienza e una continua pressione offensiva. Il Giappone esce invece a testa alta dopo aver accarezzato a lungo il sogno qualificazione, ma paga la grande differenza di qualità emersa soprattutto nella seconda parte dell'incontro. La Seleção vola così agli ottavi di finale con entusiasmo e fiducia, confermandosi una delle principali candidate alla conquista del titolo mondiale.

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