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In gran parte dell'Europa i campionati sono terminati, ma il weekend di calcio appena terminato ha regalato gli ultimi verdetti, specialmente nella Liga e in Premier League, coinvolgendo direttamente vecchie conoscenze della Serie A. Arrivato al West Ham a gennaio, Valentín Castellanos non è riuscito a evitare la retrocessione; dello stesso avviso è Vedat Muriqi nel campionato spagnolo, nonostante sia stato il secondo miglior marcatore della Liga.

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