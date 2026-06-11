L'esordio del Marocco ai Mondiali 2026 è sempre più vicino, ma i problemi per il CT Ouahbi sembrano non terminare più. La nazionale maghrebina è una delle squadre più quotate per avanzare nel torneo centro-nord-americano. Negli ultimi anni, il Marocco ha costruito una squadra capace di compiere grandi imprese e tagliare grandi risultati. Un lavoro abile della Federazione con infrastrutture migliorate, ha permesso ai Leoni dell'Atlante di sviluppare il proprio calcio. Durante la Coppa del Mondo qatariota, i marocchini, all'epoca guidati da Regragui, avevano conquistato il miglior piazzamento della storia (quarto posto) per una squadra africana. In seguito è arrivata anche la discussa vittoria della Coppa d'Africa di quest'anno. Inoltre, la maggior parte dei giocatori della nazionale gioca presso club europei di grande importanza. Il tecnico è cambiato dopo il fallimento nel torneo continentale e nonostante qualche defezione, la squadra parte per arrivare in fondo.

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Aguerd e Abde non faranno parte della spedizione

SAN SEBASTIANO, SPAGNA - 9 MAGGIO: Abde Ezzalzouli del Real Betis festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e Real Betis Balompie alla Reale Arena il 9 maggio 2026 a San Sebastián, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Mohamed Ouahbi non potrà fare affidamento su due calciatori fondamentali nell'economia del calcio marocchino. Nayef Aguerd è un ottimo difensore centrale in forza all'Olympique Marsiglia, che purtroppo sarà costretto a lasciare il ritiro della nazionale. Infatti, Aguerd si trascina un problema fisico da marzo. Nonostante l'operazione che gli ha impedito di finire la stagione col club (fuori dal 4 marzo), il riposo e il recupero non sono stati sufficienti. Ouahbi ha provato fino all'ultimo a portarlo con sé, ma gli allenamenti hanno mostrato l'incapacità di poter giocare. Al suo posto ci sarà Marwane Saadane dell'Al-Fateh.

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❗️Concernant Nayef Aguerd, le défenseur suit depuis le début du rassemblement un protocole de soins établi avec le staff médical.



⏳ Sans compétition depuis mars, les médecins ont estimé qu'il ne pourrait être opérationnel qu'à partir du 2e match, et dans un… pic.twitter.com/qhGOAugSbG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 11, 2026

L'altro giocatore out è Abde Ezzalzouli. Ala dribblomane del Betis Siviglia, il 24enne veniva da una stagione super: 15 reti e 10 assist in tutte le competizioni (Liga, Copa del Rey ed Europa League). Purtroppo, nell'ultima amichevole di preparazione al Mondiale contro la Norvegia, il marocchino ha subito un brutto infortunio dopo aver prodotto 1 assist. Inizialmente si pensava ad uno stop che gli avrebbe impedito di giocare solamente i gironi, ma alla fine si è deciso di convocare Amine Sbai dell'Amiens, perché il problema sembrerebbe più grave del previsto.

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