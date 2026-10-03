Il Burkina Faso sarà impegnata in un'altra "partita" prima di quella da disputare contro l'Argentina, ovvero quella contro il tempo. La squadra africana, infatti, è venuta a sapere della cancellazione del volo diretto per Buenos Aires, motivo per cui ha dovuta aspettare un giorno prima di partire per il paese sudamericano . Il velivolo è decollato da Casablanca solo stamattina e l'arrivo all'aeroporto di Ezeiza è previsto intorno alle 15:30. Solo sei ore prima del fischio di inizio.

Burkina Faso arriverà in Argentina solo 6 ore prima della partita: la vicenda

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"Dall'accaduto, il Ministero dello Sport, la Federazione e l'Ambasciata si sono mobilitati per trovare, al più presto, una soluzione che permetta alla delegazione di proseguire il viaggio verso Buenos Aires", hanno immediatamente assicurato, pur precisando che

le limitazioni, principalmente legate ai tempi di viaggio, hanno generato "

una certa riluttanza tra i giocatori

". La verità è che, dopo tutte le difficoltà, la squadra (con alcuni cambi previsti) è partita per Buenos Aires solo stamattina e l'arrivo è previsto per le 15:30. Con appena il tempo necessario per le formalità e il tragitto verso lo Stadio Monumental, resta da vedere come se la caveranno nella partita contro la finalista del Mondiale.

Il Burkina Faso avrà poco tempo a disposizione per preparare l'amichevole controin programma questa sera. La squadra di Bramaè partita per il paese sudamericano solo questa mattina a causa della cancellazione del volo che sarebbe dovuto partire mercoledì 30 settembre. A confermarlo è stata la stessache ha fatto sapere anche che a causa dell'imprevisto la squadra è rimasta bloccata in aeroporto per due giorni.

NELSPRUIT, SUDAFRICA - 3 FEBBRAIO: Pitroipa B. Y. Jonathan (Burkina Faso) festeggia un gol segnato nei tempi supplementari durante il quarto di finale della Coppa d'Africa 2013 tra Burkina Faso e Togo, disputato al Mbombela Stadium di Nelspruit, in Sudafrica, il 3 febbraio 2013. (Foto di Ian Walton/Getty Images)

Prima della partita contro l'Albiceleste, gli Stalloni sono stati impegnati contro il Benin e la Repubblica Centroafricana, sfide valide per la qualificazione alla Coppa d'Africa, dove hanno ottenuto rispettivamente un pareggio e una vittoria. Prossimo impegno sarà contro il Mauritania.