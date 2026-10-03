La squadra africana ha subito la cancellazione imprevista di uno dei suoi voli, pertanto è riuscita a partire dal Marocco solo questa mattina
Il Burkina Faso sarà impegnata in un'altra "partita" prima di quella da disputare contro l'Argentina, ovvero quella contro il tempo. La squadra africana, infatti, è venuta a sapere della cancellazione del volo diretto per Buenos Aires, motivo per cui ha dovuta aspettare un giorno prima di partire per il paese sudamericano . Il velivolo è decollato da Casablanca solo stamattina e l'arrivo all'aeroporto di Ezeiza è previsto intorno alle 15:30. Solo sei ore prima del fischio di inizio.
Burkina Faso arriverà in Argentina solo 6 ore prima della partita: la vicendaIl Burkina Faso avrà poco tempo a disposizione per preparare l'amichevole contro l'Argentina in programma questa sera. La squadra di Brama Traoré è partita per il paese sudamericano solo questa mattina a causa della cancellazione del volo che sarebbe dovuto partire mercoledì 30 settembre. A confermarlo è stata la stessa Federazione Africana che ha fatto sapere anche che a causa dell'imprevisto la squadra è rimasta bloccata in aeroporto per due giorni.
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Prima della partita contro l'Albiceleste, gli Stalloni sono stati impegnati contro il Benin e la Repubblica Centroafricana, sfide valide per la qualificazione alla Coppa d'Africa, dove hanno ottenuto rispettivamente un pareggio e una vittoria. Prossimo impegno sarà contro il Mauritania.
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