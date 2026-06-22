Sedici anni dopo la sua prima avventura, Sergio Canales torna a casa. Il Racing Santander ha infatti annunciato il ritorno del fantasista spagnolo, che ha firmato un contratto biennale con il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Un ritorno dal forte valore simbolico per il giocatore nato a Santander, pronto a riabbracciare la squadra della sua città dopo una lunga carriera che lo ha portato a vestire le maglie di Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, Betis e Monterrey. L’accordo era stato definito da tempo, ma l’ufficialità è arrivata soltanto dopo la conclusione della stagione e la promozione del Racing in Liga. Adesso Canales è pronto a iniziare un nuovo capitolo proprio dove tutto era cominciato, nell’abbraccio dei suoi tifosi.

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Ufficiale Canales, il figlio di Santander torna a casa dopo 16 anni

Persi tratta di molto più di un semplice trasferimento. Il ritorno alrappresenta la chiusura di un cerchio iniziato nel 2008, quando un ragazzo di appena 17 anni esordiva con la prima squadra nel match di Coppa UEFA contro l’Honka. Da allora la sua carriera ha preso il volo. Con il Racing ha collezionato 39 presenze, mettendo in mostra un talento che gli è valso la chiamata del Real Madrid nel 2010. Da lì sono arrivate le esperienze con, club con cui ha vissuto alcuni dei momenti migliori della sua carriera, conquistando anche una

GRANADA, SPAGNA - 25 marzo 2021: Sergio Canales della Spagna osserva il campo durante la partita di qualificazione ai Coppa del Mondo FIFA 2022 tra la Spagna e la Grecia, disputata il 25 marzo 2021 a Granada, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Nel 2023 la scelta di trasferirsi in Messico, al Monterrey, dove ha disputato le ultime tre stagioni prima di decidere di tornare nella sua città natale. Il legame con il Racing, infatti, non si è mai spezzato. Per questo la promozione del club in Liga ha rappresentato il momento ideale per concretizzare un ritorno che era nell’aria da mesi. Canales si trova ancora in Messico, ma al suo rientro in Cantabria sarà accolto con una presentazione speciale organizzata dal club. Un evento che promette di trasformarsi in una vera festa per i tifosi biancoverdi, pronti a riabbracciare uno dei calciatori più talentuosi cresciuti nel vivaio del Racing e uno dei simboli del calcio cantabrico degli ultimi vent’anni.

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