Il campione francese potrebbe essere coinvolto nel caso che sta facendo discutere tutto il mondo

Francesco Di Chio 10 febbraio - 16:18

L'ex stella del Bayern Monaco, Franck Ribery è stato citato più volte nei file del caso Epstein. Il suo avvocato però ha subito cercato di allontanare le voci che vedrebbero coinvolto l'ex ala dicendo che si tratta solo di fake news.

Le voci su Ribery ed Epstein — Il caso Jeffrey Epstein sta facendo molto rumore in questi giorni, dopo che la giustizia statunitense ha reso pubblici i documenti sul processo. Il miliardario, toltosi la vita in cella, è accusato di crimini sessuali, e innumerevoli sono le persone vittime di questi crimini. Innumerevoli però sono anche le persone coinvolte in quanto complici di Epstein, compresi personaggi noti anche nel mondo del calcio.

Da questi documenti sembra essere coinvolto (in quanto citato 6 volte) anche Frank Ribery con riferimenti che compaiono nell’ambito di racconti di episodi violenti e di una rete di prostituzione. In uno dei passaggi sull'ex attaccante di Salernitana e Fiorentina possiamo leggere: "Franck Ribéry ha cercato di aggredirmi mentre mi trovavo nel mio giardino, dopo aver ottenuto il mio numero di telefono e il mio indirizzo. La polizia lo ha circondato e lo ha riportato alla macchina"

La risposta dell'avvocato — L’avvocato di Ribéry, Brusa Carlo Alberto, ha reagito fermamente sostenendo che si tratta solo di una fake news. Ha poi continutato: "Interverrò nella mia qualità di avvocato del signor Ribéry e adotterò tutte le misure penali necessarie per punire i responsabili di queste fake news, che attentano alla dignità del mio cliente e della sua famiglia". Dobbiamo sottolineare comunque che, ad oggi, non ci sono procedimenti penali attivi contro l'ex star della nazionale francese, e che l'essere menzionati in uno di questi documenti (anche se più di una volta) non implica, di per se, alcun atto illecito.