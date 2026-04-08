L'episodio successo durante il rientro ad Udine dopo le vacanze di Pasqua

Michele Massa 8 aprile - 16:48

Disavventura fuori dal campo per Idrissa Gueye, giovane attaccante dell’Udinese. Il calciatore senegalese di 19 anni è stato fermato dalla polizia di frontiera al valico di Fernetti, tra Italia e Slovenia, durante un normale controllo mentre rientrava nel nostro Paese dopo le vacanze di Pasqua.

Gueye nei guai, il 19enne dell'Udinese rischia grosso dopo l'illecito — Il giocatore si trovava alla guida della sua Audi quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti. Durante le verifiche è emerso che la patente di guida, apparentemente rilasciata dalle autorità del Senegal, risultava falsa. A quel punto per Gueye è scattata la denuncia per uso di atto falso, prevista dall’articolo 489 del codice penale.

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Dopo la scoperta, le forze dell’ordine gli hanno impedito di proseguire il viaggio con l’auto e il calciatore è stato costretto a farsi accompagnare per tornare a Udine. Una volta tornato in Italia, il calciatore è stato regolarmente presente sul campo da gioco per gli allenamenti.

Secondo quanto emerso, la linea difensiva punterà a dimostrare la buona fede del giocatore, ovvero che Gueye non fosse a conoscenza della falsità del documento e ritenesse la patente regolarmente rilasciata nel suo Paese. Il caso è stato affidato al legale dell’Udinese, mentre la società friulana per il momento non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda e secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla società, si parlerà del caso solo una volta che si concluderanno le indagini.

Il calciatore questo weekend è anche sceso in campo nell’ultima partita contro il Como, segno che la vicenda resta al momento limitata al piano giudiziario e non ha avuto conseguenze immediate sul suo impiego sportivo. Saranno decisive dunque le prossime settimane per saperne qualcosa in più.