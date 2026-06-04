A quasi 40 anni, Edinson Cavani non ha alcuna intenzione di arrendersi. L’attaccante uruguaiano del Boca Juniors ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i persistenti problemi lombari che da mesi ne condizionano rendimento e continuità. Una scelta maturata dopo un’attenta valutazione con la famiglia e il proprio entourage, e accolta positivamente anche dal club argentino. Il dolore alla schiena accompagna il Matador da tempo e gli ha impedito di esprimersi ai livelli che lo hanno reso uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione. Dopo numerosi tentativi di recupero attraverso terapie conservative, Cavani ha optato per l’operazione, considerata l’ultima possibilità concreta per prolungare la carriera e tornare in campo senza limitazioni fisiche e mentali.

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🚨🇺🇾 OPERAN A CAVANI: MÍNIMO DOS MESES AFUERA



Junto a su familia y entorno, el Matador decidió pasar por el quirófano para tratar de resolver un dolor lumbar casi permanente. La determinación fue vista en Boca con buenos ojos.



Es, al menos, una vía alternativa, con la idea de… pic.twitter.com/zcsusa2fbF — Diario Olé (@DiarioOle) June 4, 2026

Cavani e l'operazione, l'ultima sfida del matador

Larappresenta uno dei momenti più delicati delladell’ex attaccante di, Paris Saint-Germain e Manchester United. Negli ultimi due anni, infatti, Cavani ha dovuto fare i conti con una condizione fisica sempre più fragile, aggravata dal passare del tempo e da una serie di problemi muscolari e articolari che ne hanno ridotto presenza e incisività sul terreno di gioco., in particolare, si è trasformato in un ostacolo costante, limitandone allenamenti, prestazioni e disponibilità nelle gare ufficiali. Nonostante la volontà di stringere i denti e continuare a giocare, il centravanti uruguaiano ha compreso che senza un intervento deciso sarebbe stato difficile immaginare

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 20 FEBBRAIO: Edinson Cavani del Boca Juniors fa una smorfia di dolore durante una partita del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Racing Club all'Estadio Alberto J. Armando il 20 febbraio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Secondo Diario Ole, tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbe stata persino quella del ritiro anticipato, scenario che Cavani ha scelto di allontanare tentando l’ultima carta a sua disposizione. L’operazione dovrebbe consentirgli di affrontare il problema alla radice, con uno stop stimato di almeno due mesi prima del ritorno all’attività agonistica. Il Boca Juniors segue con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole dell’importanza tecnica e carismatica del suo numero nove. L’obiettivo comune è quello di restituire al Matador una condizione fisica stabile e permettergli di vivere gli ultimi anni della carriera senza il peso di un dolore che ne ha compromesso il rendimento e la serenità dentro e fuori dal campo.

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