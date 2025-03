Celtic, Rodgers: “Perdere così fa male. La colpa è di tutti”

Frustrato, arrabbiato e deluso. Non ci sono aggettivi migliori per descrivere lo status attuale dell’allenatore dei Celtic, Brendan Rodgers. Il tecnico nordirlandese voleva dare un’ulteriore gioia ai suoi tifosi, ma non ci è riuscito....

Federico Grimaldi 16 marzo - 17:22

Frustrato, arrabbiato e deluso. Non ci sono aggettivi migliori per descrivere lo status attuale dell'allenatore dei Celtic, Brendan Rodgers. Il tecnico nordirlandese voleva dare un'ulteriore gioia ai suoi tifosi, ma non ci è riuscito. Qui, le parole dopo la sconfitta nel derby.

Le parole di Rodgers — Non nasconde l'amarezza di un'altra sconfitta nel derby contro i rivali. Nonostante l'ottimo campionato e la quasi certezza di portare un altro titolo, il Celtic ha avuto difficoltà contro i Rangers quest'anno. Rodgers lo sa, e ha espresso tutta la sua rabbia nel post-partita: "Sono arrabbiato. Non possiamo entrare in campo in questo modo. Abbiamo lasciato troppi spazi e abbiamo concesso troppo ai nostri avversaro- Nel secondo tempo siamo entrati con la testa giusta e siamo riusciti a recuperare. Il gol all'inizio del secondo tempo ci ha dato quella spinta che ci serviva, ma non è bastato".

"Lo stadio ci è stato vicino, abbiamo sentito tutta l'energia. Grazie a loro siamo riusciti a fare il secondo gol. Finalmente avevo rivisto i miei giocatori ed abbiamo iniziato a giocare normalmente. Da lì, non mi aspettavo un calo d'attenzione del genere. Volevamo vincere non finire la partita in pareggio. Quello che volevamo era dare una grande gioia a tutti i tifosi, ma non ci siamo riusciti. Perdere così, fa male. Non so cosa altro aggiungere. La responsabilità è di tutti, nessuno escluso. Dovremo riflettere e voltare pagina se vogliamo portarci a casa il campionato"

🗣️ “There’s no doubt we missed Callum [McGregor]”

🗣️ “There’s a responsibility on everyone”

Brendan Rodgers gives his thoughts on Celtic’s 3-2 defeat to Rangers ⬇️ pic.twitter.com/26dbD2YDT4

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 16, 2025