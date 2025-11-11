Il nuovo sistema, fornito da Genius Sports, seguirà gli standard FIFA e IFAB per garantire decisioni più rapide e precise.

La CBF ha ufficializzato una svolta storica per il calcio brasiliano. A partire dal 28 gennaio 2026 , in coincidenza con la prima giornata del Brasileirão, gli arbitri potranno contare sulla tecnologia del fuorigioco semiautomatico , uno strumento già adottato con successo in Europa e nelle competizioni internazionali.

L’annuncio è arrivato lunedì, durante l’apertura del 1° Gruppo di Lavoro Arbitrale presso la sede della Confederazione a Rio de Janeiro. Il presidente della Commissione Arbitrale, Rodrigo Cintra, ha illustrato i dettagli dell’introduzione del sistema, sottolineando l’obiettivo di aumentare la precisione e la rapidità delle decisioni in campo.

La società Genius Sports fornirà la tecnologia, che rispetta pienamente gli standard stabiliti da FIFA e IFAB (International Football Association Board). Il sistema utilizza una rete di telecamere e un sofisticato tracciamento dei movimenti dei giocatori per determinare automaticamente la posizione in caso di fuorigioco.

Samir Xaud: “Il nostro obiettivo è modernizzare il calcio brasiliano”

Il presidente della CBF, Samir Xaud, ha ribadito l’impegno dell’organizzazione verso la modernizzazione. “Il nostro focus è sul futuro. Questa nuova amministrazione investe molto in tecnologia. Il sistema VAR che utilizziamo oggi è già tra i più avanzati al mondo, ma vogliamo fare un passo ulteriore. Dal 28 gennaio 2026 il fuorigioco semiautomatico diventerà realtà nel Brasileirão”, ha dichiarato Xaud durante la conferenza.