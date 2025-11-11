La CBF ha ufficializzato una svolta storica per il calcio brasiliano. A partire dal 28 gennaio 2026, in coincidenza con la prima giornata del Brasileirão, gli arbitri potranno contare sulla tecnologia del fuorigioco semiautomatico, uno strumento già adottato con successo in Europa e nelle competizioni internazionali.
Che novità per il Brasile: il fuorigioco semiautomatico sarà realtà dal 2026
L’annuncio è arrivato lunedì, durante l’apertura del 1° Gruppo di Lavoro Arbitrale presso la sede della Confederazione a Rio de Janeiro. Il presidente della Commissione Arbitrale, Rodrigo Cintra, ha illustrato i dettagli dell’introduzione del sistema, sottolineando l’obiettivo di aumentare la precisione e la rapidità delle decisioni in campo.
Fuorigioco semiautomatico: tecnologia di punta e standard internazionali—
La società Genius Sports fornirà la tecnologia, che rispetta pienamente gli standard stabiliti da FIFA e IFAB (International Football Association Board). Il sistema utilizza una rete di telecamere e un sofisticato tracciamento dei movimenti dei giocatori per determinare automaticamente la posizione in caso di fuorigioco.
Questo consente di ridurre sensibilmente i margini di errore umano e accorciare i tempi di revisione al VAR. Gli esperti assicurano che la “trappola del fuorigioco semiautomatico” risulta praticamente infallibile, capace di segnalare con estrema precisione anche le posizioni più dubbie.
Samir Xaud: “Il nostro obiettivo è modernizzare il calcio brasiliano”—
Il presidente della CBF, Samir Xaud, ha ribadito l’impegno dell’organizzazione verso la modernizzazione. “Il nostro focus è sul futuro. Questa nuova amministrazione investe molto in tecnologia. Il sistema VAR che utilizziamo oggi è già tra i più avanzati al mondo, ma vogliamo fare un passo ulteriore. Dal 28 gennaio 2026 il fuorigioco semiautomatico diventerà realtà nel Brasileirão”, ha dichiarato Xaud durante la conferenza.
Prima del debutto ufficiale, la CBF condurrà una serie di test offline durante le fasi finali del campionato brasiliano e nelle finali della Coppa del Brasile di quest’anno. Questi test, realizzati senza applicazione diretta nelle partite, permetteranno di valutare il funzionamento del sistema e di formare gli arbitri in vista dell’introduzione definitiva.
Con questa decisione, il Brasile si allinea ai maggiori campionati del mondo e conferma la propria volontà di portare il calcio nazionale verso un futuro sempre più tecnologico e trasparente.
