L'eterno portoghese ha rischiato di giocare per un altro club in Premier League: Boehly aveva provato il colpo a effetto, negato dal tecnico tedesco...
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Da qualche giorno è finita l'era di Todd Boehly col Chelsea. Il matrimonio fra le due parti è nato nel 2022 e ha portato i Blues ad essere una delle squadre più spendaccione di tutto il panorama calcistico. Dopo la cessione dello storico patron Roman Abramovic, i capitali del Chelsea sono stati gestiti da Blueco che ha insediato l'americano Boehly come presidente del club.
L'annata 2022-2023 si apre così con un mostruoso calciomercato, capace di dare in dote a Tuchel i seguenti giocatori: Marc Cucurella dal Brighton per 65 milioni di euro, Raheem Sterling dal Manchester City per 56, Kalidou Koulibaly dal Napoli per 38, Wesley Fofana dal Leicester City per 80 e infine qualche colpo minore come Aubameyang per 12 milioni dal Barcellona, Cesare Casadei dall'Inter per 15 e Carney Chukwuemeka dall'Aston Villa per 18. Una spesa davvero ingente, accresciuta dall'acquisto di Graham Potter sulla panchina e dal calciomercato di gennaio.
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Dopo la sesta giornata, la dirigenza aveva deciso di far fuori l'attuale CT dell'Inghilterra per l'attuale CT della Svezia, pagando una clausola. Per migliorare i risultati che non stavano arrivando, Boehly decise di investire pesantemente anche in gennaio (e per i successivi 4 anni), quando arrivarono Enzo Fernandez per 121 milioni di euro, Mychajlo Mudryk per 70, Benoit Badiashile per 38 e infine Noni Madueke e Malo Gusto per un totale di quasi 80 milioni in due.
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