Da qualche giorno è finita l'era di Todd Boehly col Chelsea. Il matrimonio fra le due parti è nato nel 2022 e ha portato i Blues ad essere una delle squadre più spendaccione di tutto il panorama calcistico. Dopo la cessione dello storico patron Roman Abramovic, i capitali del Chelsea sono stati gestiti da Blueco che ha insediato l'americano Boehly come presidente del club.

L'annata 2022-2023 si apre così con un mostruoso calciomercato, capace di dare in dote a Tuchel i seguenti giocatori: Marc Cucurella dal Brighton per 65 milioni di euro, Raheem Sterling dal Manchester City per 56, Kalidou Koulibaly dal Napoli per 38, Wesley Fofana dal Leicester City per 80 e infine qualche colpo minore come Aubameyang per 12 milioni dal Barcellona, Cesare Casadei dall'Inter per 15 e Carney Chukwuemeka dall'Aston Villa per 18. Una spesa davvero ingente, accresciuta dall'acquisto di Graham Potter sulla panchina e dal calciomercato di gennaio.

Cristiano Ronaldo ha sfiorato il Chelsea

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 9 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo della squadra Al Nassr dopo aver vinto la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Abha all'Al Awwal Park il 9 settembre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Dopo la sesta giornata, la dirigenza aveva deciso di far fuori l'attuale CT dell'Inghilterra per l'attuale CT della Svezia, pagando una clausola. Per migliorare i risultati che non stavano arrivando, Boehly decise di investire pesantemente anche in gennaio (e per i successivi 4 anni), quando arrivarono Enzo Fernandez per 121 milioni di euro, Mychajlo Mudryk per 70, Benoit Badiashile per 38 e infine Noni Madueke e Malo Gusto per un totale di quasi 80 milioni in due.

🚨🇵🇹 Portugal coach Jorge Jesus on why he called up Cristiano Ronaldo: “His performance is what matters. The past doesn’t count”.



“Cristiano is a player like all the others. If he is performing well, he will play. If he isn’t, he won’t”.



“He has a different status and has won… pic.twitter.com/MDO3u0WJ8j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

Tuttavia, nell'estate del 2022 c'è stata una trattativa che avrebbe potuto cambiare la storia recente del club. Secondo quanto riportato da The Athletic, Todd Boehly, all'epoca momentaneamente DS, incontrò Jorge Mendes per parlare di. CR7 era tornato in Premier League da un solo anno, ma non era contento delle prestazioni offerte dal Manchester United. Tuttavia, il sogno di portare Cristiano Ronaldo (reduce da 24 gol in campionato) al Chelsea fu bloccato da, assolutamente contrario al portare in rosa il portoghese.