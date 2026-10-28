Il Chelsea deve fare i conti con un'assenza importante nel reparto offensivo. João Pedro sarà costretto a fermarsi per alcune settimane a causa di un problema alla coscia, come comunicato da Xabi Alonso alla vigilia della sfida di Coppa di Lega contro il Liverpool. L'attaccante brasiliano aveva già saltato la partita contro il Tottenham e gli accertamenti successivi hanno chiarito la necessità di un periodo di recupero. Al momento non è ancora possibile stabilire una data precisa per il suo ritorno in campo.

João Pedro, infortunio alla coscia: i tempi di recupero

Lo stop rappresenta una complicazione per i piani dei, che dovranno affrontare i prossimi impegni senza uno dei propri riferimenti offensivi. L'entità del problema richiederà prudenza nella gestione del recupero, mentre lo staff medico monitorerà l'evoluzione delle condizioni del giocatore. Alla vigilia della gara contro il Liverpool,, chiarendo che l'assenza non sarà breve:

"João Pedro ha riportato un problema alla coscia e resterà fuori per alcune settimane. È ancora presto per stabilire con precisione i tempi del recupero".

Il tecnico dovrà quindi riorganizzare le proprie scelte in attacco, valutando le alternative disponibili in rosa. Tra i giocatori che possono entrare nelle rotazioni figurano Danny Welbeck ed Emmanuel Emegha, anche se le scelte definitive dipenderanno dalle condizioni dei singoli e dalle caratteristiche degli avversari. L'obiettivo sarà mantenere efficacia offensiva e continuità di rendimento nonostante l'assenza del brasiliano.

Joao Pedro del Chelsea festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Hull City a Stamford Bridge, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Chelsea, Alonso studia le alternative offensive

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