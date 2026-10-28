L'attaccante brasiliano dovrà restare fermo per alcune settimane. Alonso studia le soluzioni offensive in vista dei prossimi impegni del Chelsea
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Il Chelsea deve fare i conti con un'assenza importante nel reparto offensivo. João Pedro sarà costretto a fermarsi per alcune settimane a causa di un problema alla coscia, come comunicato da Xabi Alonso alla vigilia della sfida di Coppa di Lega contro il Liverpool. L'attaccante brasiliano aveva già saltato la partita contro il Tottenham e gli accertamenti successivi hanno chiarito la necessità di un periodo di recupero. Al momento non è ancora possibile stabilire una data precisa per il suo ritorno in campo.
João Pedro, infortunio alla coscia: i tempi di recuperoLo stop rappresenta una complicazione per i piani dei Blues, che dovranno affrontare i prossimi impegni senza uno dei propri riferimenti offensivi. L'entità del problema richiederà prudenza nella gestione del recupero, mentre lo staff medico monitorerà l'evoluzione delle condizioni del giocatore. Alla vigilia della gara contro il Liverpool, Alonso ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante, chiarendo che l'assenza non sarà breve:
"João Pedro ha riportato un problema alla coscia e resterà fuori per alcune settimane. È ancora presto per stabilire con precisione i tempi del recupero".
Il tecnico dovrà quindi riorganizzare le proprie scelte in attacco, valutando le alternative disponibili in rosa. Tra i giocatori che possono entrare nelle rotazioni figurano Danny Welbeck ed Emmanuel Emegha, anche se le scelte definitive dipenderanno dalle condizioni dei singoli e dalle caratteristiche degli avversari. L'obiettivo sarà mantenere efficacia offensiva e continuità di rendimento nonostante l'assenza del brasiliano.
Chelsea, Alonso studia le alternative offensiveLa perdita di João Pedro pesa anche alla luce del contributo offerto dal giocatore in questa stagione. L'attaccante ha collezionato cinque gol e tre assist in Premier League, numeri che testimoniano la sua importanza nella manovra offensiva della squadra londinese. Senza di lui, Alonso dovrà distribuire diversamente le responsabilità nel reparto avanzato e individuare la soluzione più adatta per le prossime partite.
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