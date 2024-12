Chi vincerà il Derby di Lisbona? Ecco analisi e pronostico della sfida tra Sporting e Benfica

I l derby di Lisbona tra Sporting e Benfica è uno dei match più attesi della stagione nella Liga Portugal , e questa volta arriva con un carico di incertezze per i Leoni e una grande fiducia per le Aquile . Da una parte, lo Sporting , che dopo un avvio da sogno è precipitato in una crisi che ha portato alla sostituzione dell'allenatore. Dall'altra, il Benfica , che ha vissuto un inizio difficile ma ora sta volando grazie al cambio di panchina. Scopriamo cosa aspettarci da questa sfida, che si preannuncia infuocata e ricca di emozioni.

L’ultimo pareggio contro il Gil Vicente in un deludente 0-0, ha dimostrato le difficoltà attuali dello Sporting, che sta cercando di ritrovare la propria identità e stabilità sotto la guida del nuovo tecnico, Rui Borges. Il derby contro il Benfica arriva in un momento delicato per i biancoverdi, che hanno bisogno di una prestazione convincente per non perdere ulteriore terreno in campionato e per riaccendere la speranza tra i propri tifosi.