“Choc des Olympiques”, Marsiglia favorito ma occhio al Lione: Fonseca può ribaltare il copione

De Zerbi contro Fonseca: chi avrà la meglio nel classico francese "Choc des Olympiques"?

Lorenzo Maria Napolitano 31 gennaio - 18:19

Non è una semplice rivalità geografica a infiammare questa sfida, ma un destino comune legato a un nome che incarna grandezza: "Olympique". Marsiglia e Lione sono pronti a dare spettacolo in una sfida tra le più iconiche del calcio francese: nonostante un momento di forma non brillante per entrambi i club, lo "Choc des Olympiques" sa come regalare una sera di spettacolo ed emozioni. D'altronde, sebbene il Paris Saint-Germain viaggia a velocità supersonica in cima alla classifica, in palio domenica ci saranno punti fondamentale in chiave qualificazione per la prossima Champions League.

Il momento di forma delle due squadre — Il big match mette una di fronte l'altra la seconda e la sesta potenza della Ligue 1, separate da 7 punti. Per quanto riguarda il Marsiglia non si può analizzare il suo cammino senza menzionare Roberto De Zerbi, che ha profondamente contribuito a rendere il club uno dei più temibili in Francia. Infatti, tralasciando gli straordinari - per quanto ormai soliti - risulti inanellati dal Paris Saint-Germain, il secondo posto è occupato soltanto dal Marsiglia, che in 19 partite ha ottenuto 11 vittorie. L'OM è partito molto bene ad inizio stagione, addirittura solleticava la squadra di Luis Enrique, ma negli ultimi mesi ha perso diversi punti e, tra l'altro, nelle ultime 3 partite ha ha raccolto soltanto un pareggio tra Coupe de France e campionato.

L'ultima partita, giocata contro il Nizza, ha evidenziato diverse criticità e problemi che l'ex allenatore del Sassuolo dovrà risolvere quanto prima, dato che il Monaco, in terza posizione, ha soltanto tre punti in meno. La partita è stata commentata dallo stesso De Zerbi, che in conferenza stampa ha parlato di: "Sconfitta meritata", alla luce della scarsa rabbia e determinazione di rimettersi in partita dopo il primo gol subito. Per farlo potrà fare affidamento su uno dei calciatori più in forma e talentuosi dell'intero campionato, Mason Grenwood.

L'ex United è al momento il miglior marcatore della Ligue 1 e conta 12 gol; ad inseguirlo ci sono Bradley Barcola, Jonathan David e Ousmane Dembélé, tutti e tre a 11 reti firmate. In generale, il Marsiglia deve innanzitutto ritrovare continuità sotto il punto di vista realizzativo, essendo la sua arma migliore. In Ligue 1, infatti, la formazione di De Zerbi è la seconda per gol segnati: 40, contro i 49 del PSG.

Ma se il Marsiglia riesce a gestire al meglio le forze, dato che - come il Napoli in Serie A - non disputa alcuna competizione internazionale, stessa cosa non si può dire per il Lione. In realtà la formazione di Paulo Fonseca si trova in una situazione al quanto anomala: in Ligue 1 non vince una partita dal 4 gennaio, data in cui è riuscita a sconfiggere il Montpellier, ma in Europa League l'ex allenatore Sage era riuscito ad ottenere risultati parecchio soddisfacenti, traghettando la squadra verso gli ottavi della competizione senza passare per i playoff. Infatti, nonostante il pareggio di ieri contro il Ludogorets, i francesi hanno concluso il girone al sesto posto.

Le probabili formazioni — Per quanto riguarda le probabili formazioni, sponda Marsiglia, giungono notizie conformati in merito alle condizioni di Amir Murillo e Valentin Rongier, perfettamente recuperati. E, mentre saranno da valutare giorno dopo giorno le condizioni di Isamël Koné, non faranno parte della partita l'ex Inter Geoffry Kondogbia e Amine Harit, insieme a Valentin Carboni e Faris Moumbagna, entrambi alle prese con la rottura parziale del legamento crociato. Molto più positiva è la situazione in casa Lione, in cui Paulo Fonseca, alla sua prima in Ligue 1 sulla panchina dell'OL, potrà fare affidamento sull'intera rosa ad eccezione dell'infortunato Saïd Benrahma.

Olympique Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Brassier; Luis Henrique, Rongier, Höjbjerg, Merlin; Greenwood, Rabiot; Maupay. Allenatore: De Zerbi.

Olympique Lione (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tolisso, Matic, Veretout; Cherki, Lacazette, Nuamah. Allenatore: Fonseca.

Il pronostico del match — I precedenti tra le due squadre sono abbastanza bilanciati: basti pensare che gli ultimi 10 incontri hanno consegnato quattro volte i tre punti al Lione e altre quattro al Marsiglia, con soli due pareggi. Tuttavia, restringendo il campo di indagine, l'OM ha vinto 4 degli ultimi cinque confronti con il Lione, vittorioso solamente in occasione del match casalingo della passata stagione. Gli appassionati del campionato francese, tra l'altro, ricorderanno tutte le emozioni che è riuscita a regalare la gara d'andata, decisa al 93' grazie alla rete di Cherki e, infine, da Jonathan Rowe al 95'. Insomma, il match non ha perso la sua connotazione "olimpica", a prescindere dai momenti di forma.

Nel match di domenica partirà leggermente favorito l'OM, ma per i motivi elencati nei paragrafi precedenti potremmo aspettarci diversi gol. D'altronde, Paulo Fonseca anche sulla panchina del Milan ha dimostrato la validità delle sue idee, che riescono a venire fuori soprattutto con avversario che propongono un calcio propositivo. Proprio per questo, non escludiamo che il pronostico d'inizio partita possa ribaltarsi, e imboccare la strada favorevole per il tecnico portoghese.