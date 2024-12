City-United 1-2, Amorim: “Vittoria importante. Diallo? Non bisogna mettergli pressione”

Finale da brividi per i Red Devils all' Etihad Stadium . Il Manchester United ribalta il Manchester City nei minuti finali, portandosi a casa una vittoria fondamentale per 2-1. Sotto di un gol per gran parte della gara – a causa del colpo di testa di Josko Gvardiola nel primo tempo – i Red Devils hanno trovato la forza di reagire, prima con il rigore di Bruno Fernandes all' 88' e poi con il gol decisivo di Amad Diallo al 90'. Una serata magica all’ Etihad Stadium , che Ruben Amorim ha commentato con entusiasmo e lucidità.

"Abbiamo creduto nella vittoria fino alla fine"

Nel post-partita, il tecnico portoghese ha elogiato la determinazione della sua squadra: “Penso che lo meritassimo. È stata una partita molto difficile, ma abbiamo creduto fino alla fine. Questa vittoria era importante per noi e per i nostri tifosi. La squadra è rimasta in partita per tutti i 90 minuti, e questo è fondamentale. A differenza di quanto accaduto contro l’Arsenal, dove abbiamo giocato bene ma senza credere di poter vincere, oggi tutto è stato diverso. Io stesso ci credevo. Quando è arrivato il momento del cosiddetto ‘tempo di Fergie’, è successo qualcosa di magico”.

Amorim ha sottolineato come la sua squadra abbia saputo cogliere il momento giusto per colpire: “Si sentiva che eravamo vicini a segnare. Abbiamo aumentato la velocità e sfruttato le corse che avevamo preparato. Abbiamo avuto delle occasioni importanti e, cosa cruciale, abbiamo controllato molto bene Haaland e gli altri giocatori offensivi del City. Quando è arrivato il pareggio, la squadra ha avuto fiducia: si percepiva che volevamo di più e che il momentum era dalla nostra parte. Complimenti ai ragazzi per questa prestazione”.

"Un derby speciale per i nostri tifosi" Amorim non ha dimenticato il contributo fondamentale del pubblico: “Per tutti è solo una partita e sono solo tre punti, ma per i nostri tifosi significa molto di più. I derby hanno un peso diverso. Si è visto dal loro sostegno: hanno cantato fino all’85° minuto e oltre. Questa vittoria è per loro. Tuttavia, va detto che, anche senza i due gol finali, la loro prestazione sugli spalti sarebbe stata comunque straordinaria”.

LONDRA, INGHILTERRA - 04 DICEMBRE: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi dopo la partita di Premier League tra Arsenal FC e Manchester United FC all'Emirates Stadium il 04 dicembre 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Nonostante l’entusiasmo, Amorim ha però voluto spegnere eventuali euforie premature: “È una vittoria molto importante, ma non possiamo lasciarci trasportare. Ricordo ancora, solo una settimana fa, la tempesta che abbiamo vissuto contro il Nottingham Forest. Perdere 3-1 in casa è stata una lezione che terrò sempre a mente. Questa squadra aveva bisogno di questi tre punti, ma dobbiamo continuare a lavorare per crescere. Non possiamo fare proclami dopo una vittoria: dobbiamo pensare alla prossima partita e restare concentrati”.

"Diallo? Talento straordinario, ma calma con i giovani" Una menzione speciale è andata al match-winner Amad Diallo, autore di un gol spettacolare: “Amad è un ragazzo molto umile, e questo è fondamentale per il suo sviluppo. Sta lavorando benissimo, ma dobbiamo essere prudenti. Al nostro club spesso mettiamo troppa pressione sui giovani troppo presto. Amad ha una capacità straordinaria di correre con la palla, ed è stato decisivo oggi, ma dobbiamo ricordare che questo è un gioco di squadra. Tutti i ragazzi hanno dato il massimo e questo è ciò che conta”.

Il tecnico ha chiuso lodando l’impegno collettivo della sua squadra: “I giocatori hanno creduto nella vittoria e sono rimasti concentrati sulla strategia fino alla fine. Oggi tutto il merito va a loro. Mi è piaciuto l’atteggiamento di tutto il gruppo, anche di chi era in panchina. Non voglio soffermarmi troppo sui singoli, ma tutta la squadra ha giocato bene. Questo è uno sport di squadra: quando credi, lavori duro e ti sacrifichi per gli altri, puoi ottenere grandi risultati”.