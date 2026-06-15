Dopo un'annata complicata adesso il numero 7 dell Al-Hilal abbandonerà il club pronto per una esperienza in un campionato già conosciuto
Liverpool, Mac Allister e Robertson battono Chiesa in una challenge sulla pasta: la reazione
Il calciomercato estivo regala un colpo di scena incredibile che sta già infiammando la Premier League: Darwin Núñez è vicinissimo al clamoroso ritorno al Liverpool. Direttamente dall'Uruguay, il noto giornalista Martín Charquero ha lanciato la bomba dal ritiro del Mondiale. L'attaccante della Celeste ha infatti trovato l'accordo definitivo con i sauditi dell'Al Hilal per la rescissione consensuale del contratto. I Reds, oggi guidati in panchina dal tecnico Andoni Iraola dopo l'addio di Arne Slot, hanno subito colto al volo l'opportunità di riabbracciare il bomber a parametro zero. L'intesa tra il club e il calciatore è c'è e le possibilità di un ritorno ci sono.
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Il fallimento in Arabia e l'effetto Benzema
L'avventura di Núñez nella Saudi Pro League è durata pochissimo e si è rivelata un fallimento. Acquistato dall'Al Hilal la scorsa estate per ben 53 milioni di euro, il centravanti non si è mai integrato nel nuovo contesto. La situazione è precipitata definitivamente nel mese di febbraio con l'acquisto stellare di Karim Benzema. Per fare spazio al francese, il club ha dovuto compiere una scelta drastica, escludendo l'uruguaiano dalla lista dei convocati per il campionato. Pur di scappare da questo "inferno dorato" e ritrovare il terreno di gioco, Núñez ha preferito rinunciare ai milioni arabi, spingendo con forza per liberarsi subito gratis.
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La nuova grande chance ad Anfield per la consacrazione
Quattro anni dopo il suo primo sbarco in Inghilterra, il Liverpool si ritrova tra le mani un'occasione d'oro. Nel 2022, Jürgen Klopp lo pagò ben 75 milioni di euro più bonus dal Benfica, rendendolo l'acquisto più costoso della gestione recente. Oggi la dirigenza può tesserarlo nuovamente senza spendere nulla, inserendo nel motore di Iraola un calciatore affamato di riscatto e con un bagaglio di esperienza internazionale notevole. Núñez compirà 27 anni il prossimo 24 giugno e vede questo ritorno ad Anfield come la chance perfetta per la sua definitiva consacrazione nel calcio europeo.
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