Una delle figure più longeve del PSG è finita nel mirino della dirigenza. Jonathan Calderwood, responsabile della manutenzione dei campi del club parigino dal 2013, sarebbe stato convocato per un colloquio preliminare che potrebbe portare al licenziamento. A riportare la notizia è L’Équipe, secondo cui la posizione del giardiniere nordirlandese sarebbe diventata delicata dopo alcuni episodi che hanno fatto discutere nelle ultime settimane.

Jonathan Calderwood e la vicenda PSG che diventa virale

🚨 LE JARDINIER HISTORIQUE DU PSG EST SUR LA SELLETTE !!! 😳



Jonathan CALDERWOOD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, responsable des pelouses parisiennes depuis 2013, a été CONVOQUÉ à un entretien préalable pouvant déboucher sur un LICENCIEMENT ! ❌



En cause notamment :



👉 L’état de la pelouse du Parc des… pic.twitter.com/1onNPsmvYH — Actu Foot (@ActuFoot_) October 14, 2026

Il motivo principale riguarda le condizioni del terreno di gioco del Parc des Princes, diventate un vero caso a inizio stagione. La situazione della superficie, compromessa anche dalle temperature particolarmente elevate dell’estate, aveva raggiunto un punto critico, tanto da costringere il PSG a invertire l’ordine delle partite contro il Rennes. La gara, inizialmente prevista a Parigi, si è disputata così al Roazhon Park, con il risultato finale di 2-2.Un episodio che ha avuto conseguenze anche sul piano economico: il club della capitale è stato infatti sanzionato con una multa diper l’impossibilità di ospitare regolarmente l’incontro nel proprio stadio. Una vicenda che avrebbe pesato sulla valutazione del lavoro di Calderwood, nonostante la lunga esperienza maturata a Parigi.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, solleva il trofeo della UEFA Champions League dopo la vittoria della sua squadra nella finale del 2026 contro l'Arsenal FC, disputata alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La classifica che che non ti aspetti

A incidere sulla situazione ci sarebbe anche il rendimento della superficie parigina nella classifica dei migliori terreni di gioco della Ligue 1 della scorsa stagione.Un risultato che, secondo le ricostruzioni della stampa francese. Non avrebbe soddisfatto la dirigenza del PSG, abituata a standard particolarmente elevati anche per quanto riguarda la qualità del terreno di gioco.

L’eventuale separazione rappresenterebbe una svolta significativa. Arrivato nel 2013 dall’Aston Villa, Calderwood era stato scelto per introdurre a Parigi un modello professionale di gestione del campo già diffuso in Inghilterra. Prima del suo approdo in Francia era stato premiato due volte come miglior giardiniere della Premier League, nel 2009 e nel 2012.