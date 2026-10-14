La seconda giornata di Champions League offre una partita dal vero sapore di una finale. All'Etihad Stadium va in scena il big match Manchester City-PSG, una sfida tuta da vivere. Entrambe le squadre cercano continuità dopo il successo nella giornata precedente, rispettivamente contro Porto e Slovan Bratislava, con i primi che questa sera potranno contare sul sostegno di un tifoso molto speciale: Pep Guardiola, al suo primo ritorno all'Etihad dopo l'addio ai Citizens lo scorso maggio.

City-PSG, l'ultimo precedente: Grealish e Haaland illudono i Citizens, poi l'incredibile rimonta parigina

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La sfida di questa sera sarà la nona della storia tra Manchester City-PSG . Negli 8 incontri precedenti, la situazione ha visto 4 successi per i Citizens, 2 pareggi e 2 successi per i parigini, l'ultimo dei quali proprio nella recente sfida giocata il 22 gennaio del 2025. La partita, disputata al Parco dei Principi, era valida per la penultima giornata della fase campionato con i due club che fino a quel momento non avevano brillato tanto che entrambi erano ancora in corsa per la qualificazione alla fase finale della. Lo partita ha visto uno spettacolo degno di due big del calcio europeo.Dopo un primo tempo finito senza rete, conche si è visto annullare una rete dal VAR, nella ripresa scoppia il finimondo. Al 53' il City si porta in vantaggio con il destro all'angolino di, entrato nell'intervallo al posto di, sul quale nulla può. La squadra di casa sembra accusare il colpo a dopo soli tre minuti trova il raddoppio con, bravo a ribadire in rete la sfera da posizione ravvicinata.

Il raddoppio subìto dà finalmente la scossa agli uomini di Luis Enrique che dopo solo 3 minuti accorciano le distanze con Dembelé che, su assist di Barcola, infila la sfera alle spalle di Ederson con un preciso mancino. Passano 4 minuti ed è ancora Barcola a prendersi la scena ma questa volta realizzando la rete del pareggio con un destro all'angolino basso. Il francese avrebbe anche l'occasione di realizzare la doppietta al 63' ma il tiro finisce di poco fuori. Il City è spartito dal campo.

PARIGI, FRANCIA - 22 GENNAIO: Bradley Barcola del Paris Saint-Germain festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 tra Paris Saint-Germain e Manchester City al Parc des Princes, il 22 gennaio 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Dopo una clamorosa traversa di Dembelé, il PSG ribalta il risultato al 78': su calcio di punizione battuto da Vitinha, Goncalo Ramos è il più veloce a colpire la palla di testa e battere Ederson. Solo in quel momento i Citizens si rivedono nella meta campo parigina con Gundogan che per poco non trova il pareggio su punizione. Al 90' Ramos chiude definitivamente la partita realizzando la rete del 4-2.