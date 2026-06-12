Il futuro di Kieran Trippier potrebbe essere nuovamente tutto da scrivere. Il terzino inglese, che si appresta a diventare ufficialmente un giocatore svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Newcastle, starebbe infatti valutando la possibilità di strappare l'accordo già raggiunto con il Wolverhampton a seguito dell'improvviso cambio in panchina.

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Trippier potrebbe entrare nella storia... il motivo del ripensamento

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, la decisione sarebbe l, tecnico che avrebbe avuto un ruolo importante nel convincere l'ex nazionale inglese a sposare il progetto dei Wolves. L'accordo tra le parti sarebbe destinato a entrare in vigore il prossimo 1° luglio, ma gli ultimi sviluppi potrebbero cambiare completamente lo scenario.

Trippier, 35 anni, era considerato uno dei colpi più interessanti dell'estate del Wolverhampton. La sua esperienza internazionale, maturata tra Premier League, Liga e nazionale inglese, avrebbe garantito leadership e qualità a una squadra alla ricerca di maggiore solidità e personalità. Tuttavia, l'uscita di scena di Edwards sembra aver incrinato le certezze del giocatore.

Kieran Trippier is considering ripping up his contract with Wolves following the sacking of Rob Edwards.



Trippier will be a free agent after leaving Newcastle and his deal with Wolves is due to begin on July 1🚨 pic.twitter.com/BUF2VVndco — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2026

L'ex difensore di Tottenham, Atletico Madrid e Newcastle starebbe ora riflettendo attentamente sul proprio futuro. La possibilità di rescindere l'intesa prima ancora dell'entrata in vigore del contratto gli consentirebbe di tornare immediatamente sul mercato come free agent, valutando eventuali proposte alternative provenienti dall'Inghilterra o dall'estero.

Per il Wolverhampton si tratterebbe di una situazione delicata. Il club aveva individuato in Trippier un elemento chiave per la prossima stagione e la sua eventuale rinuncia costringerebbe la dirigenza a tornare sul mercato alla ricerca di un profilo con caratteristiche simili. Molto dipenderà dai prossimi giorni e dai colloqui che il calciatore avrà con la società e con il nuovo staff tecnico. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma il cambio di allenatore ha inevitabilmente riaperto tutti i discorsi.

Ciò che appare certo è che Trippier, una volta concluso il suo rapporto con il Newcastle, avrà la possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro. E quello che sembrava un trasferimento ormai definito potrebbe trasformarsi in uno dei casi di mercato più inattesi di questa estate.

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