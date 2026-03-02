Il tecnico che ha guidato la Nazionale delle Comore alle qualificazione ai Mondiali 2026, non ha rinnovato il contratto, come si legge dalla nota della Federazione

Gianmarco Inguscio Collaboratore 2 marzo - 18:00

Termina l'esperienza sulla panchina della Nazionale delle Comore di Stefano Cusin. L'allenatore italiano, nominato alla guida dei Celacanti il 2 ottobre 2023, ha deciso, in accordo con la Federazione, di non procedere al rinnovo del suo contratto, in scadenza proprio l' 1 marzo 2026. L'ex commissario tecnico delle Comore ha lasciato un segno indimenticabile a tutta la comunità: la seconda partecipazione alla Coppa d'Africa e un percorso importante nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026.

La Federazione di Calcio delle Comore ha annunciato, tramite i propri canali social, il mancato rinnovo del contratto del commissario tecnico. Cusin era sulla panchina delle Isole Comore da ottobre 2025. Vediamo quanto scritto dalla Nazionale.

Comore, mancato rinnovo per Cusin: il comunicato ufficiale della Nazionale — Di seguito, il comunicato ufficiale della Federazione di Calcio delle Comore (FFC): "Stefano Cusin non è più l’allenatore delle Comore. Il tecnico italiano che ha guidato la nazionale comoriana nell’ultima Coppa D’Africa, non ha rinnovato il suo contratto. Ad annunciarlo è stata la stessa federazione calcistica delle Comore mediante un comunicato ufficiale: “La federazione calcistica delle Comore informa l’opinione pubblica nazionale e internazionale della fine della collaborazione con il commissario tecnico della Nazionale Stefano Cusin, a decorrere dal 1° marzo 2026”.

Continua il comunicato della Federazione: “Stefano Cusin, nominato alla guida dei Celacanti il 2 ottobre 2023, ha lasciato il segno per la suo professionalità, la sua esemplarità e il suo impegno costante al servizio del calcio comoriano – prosegue la nota della FFC -. Sotto la sua guida, la nostra Nazionale ha confermato la propria crescita sulla scena continentale e internazionale. Il suo lavoro e il suo rigore hanno permesso in particolare alle Comore di partecipare alla loro seconda Coppa d’Africa, organizzata in Marocco a dicembre 2025 e gennaio 2026. Il suo mandato è stato inoltre segnato da un percorso straordinario durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026″.

"A nome dello Stato comoriano, del popolo comoriano e di tutta la famiglia del calcio nazionale, la Federazione di Calcio delle Comore desidera esprimere la sua profonda gratitudine a Stefano Cusin, sia per l'uomo che per il tecnico. La sua scienza del gioco rimarrà impressa nella storia del nostro calcio". Infine, la nota della Federazione termina così: "La FFC gli augura il massimo per il prosieguo della sua carriera professionale. La Federazione desidera inoltre informare che sono in corso discussioni con diversi tecnici per assicurare la sua successione. La nomina del nuovo allenatore avverrà presto".