La dirigenza del Manchester United proporrà a Sir Jim Ratcliffe che Michael Carrick rimanga, in maniera permanente, nella sua posizione di allenatore dei Red Devils. L'ex centrocampista ha sostituito Ruben Amorim e ed è riuscito a riportare lo United alla qualificazione nella prossima Champions League.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

L'ad Barrera e il ds Wilcox vorrebbero far rimanere Carrick

La notizia l'ha riportata il The Athletic. La decisione riguardo al futuro tecnico del Manchester United potrebbe praticamente già essere stata presa. L'intenzione, infatti, pare sia quella di proseguire con Michael Carrick . Il noto sito sportivo, infatti, ritiene che l'amministratore delegato Omar Barrera e il direttore sportivo Jason Wilcox siano decisi a proporre la permanenza dell'attuale tecnico. Tale proposta sarà fatta all'uomo che ha effettivamente in mano il potere di prendere le decisioni: Sir Jim Ratcliffe, che è azionista di minoranza e possiede il controllo sulle questioni sportive.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

Live Streaming

Carrick, l'uomo giusto?

Arrivato come l'ennesimo cambio in corsa, ormai una costante nelle stagioni del Manchester United, nessuno avrebbe scommesso una sterlina su di lui. Ma Carrick ha saputo convincere gli scettici e con lui si è visto il miglior United forse da anni. Anzitutto, l'obiettivo stagionale è centrato: i Red Devils torneranno a giocare in Champions League. Il neo tecnico, infatti, ha portato i suoi dal settimo posto in cui erano sprofondati al terzo nella classifica di Premier League. Una splendida rincorsa, durante la quale lo United ha perso due sole partite e ne ha vinte ben dieci, sulle quindici complessive giocate sotto la guida dell'ex centrocampista.

Quando, a gennaio, Carrick si è seduto su questa spinosa panchina è riuscito a riportare serenità e calma nello spogliatoio. La sua striscia di sette vittorie consecutive si è interrotta a metà marzo ma, dopo, sono arrivate alcune importanti vittorie contro Chelsea, Liverpool, contro i rivali cittadini, l'Arsenal. Il suo lavoro è piaciuto, dentro e fuori dal campo. E anche diversi giocatori hanno chiesto che sia lui ad allenarli nella prossima stagione.

BREAKING: Manchester United are ready to open talks with Michael Carrick over continuing as head coach beyond the end of the season. pic.twitter.com/OGZsSlqP2x — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2026

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.