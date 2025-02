E alla fine, anche il campo ha eliminato gli 'Spartani'

"È come se una squadra argentina durante la dittatura avesse giocato con l'emblema dell'Esma", avevano sottolineato anche Voci della Memoria. L'ultimo rapporto della Missione speciale dell'Onu afferma che "tra il 2017 e il 2022, Granko Arteaga ha ordinato, supervisionato e partecipato direttamente ad arresti, detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture, inclusa la violenza sessuale, e altri trattamenti o pene crudeli, disumane e degradanti". Per fortuna, però, questa volta si è scelta la via della ragione, provvedendo a scucire quel disgustoso logo dalle magliette degli ospiti che - per la cronaca - sono stati eliminati dalla competizione, cadendo per 3-2 a San Paolo. 4-3 il computo finale fra andata e ritorno, dopo l'1-1 maturato in Venezuela, anche se molti brasiliani sono rimasti delusi della mancata impresa sfiorata dal club di Granko Arteaga.