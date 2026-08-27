C'è chi prepara una partita di Coppa organizzando pullman, ritiri e trasferte di lusso e chi, invece, per raggiungere lo stadio deve affidarsi a un normale autobus di linea. È il caso dell'HEBC Hamburg, formazione della quinta serie del calcio tedesco, che martedì 1 settembre affronterà il Borussia Dortmund nel primo turno della DFB-Pokal (la Coppa nazionale).

Una partita storica per il piccolo club, che si troverà di fronte una delle grandi del calcio tedesco e giocherà addirittura al Volksparkstadion, casa dell'Amburgo. Per arrivare allo stadio, i giocatori dell'HEBC utilizzeranno un normalissimo autobus di linea della "Hamburger Hochbahn", personalizzato con i colori e lo stemma della società. Scena decisamente insolita per una squadra che normalmente vive una realtà molto lontana da quella dei grandi club della Bundesliga.

HEBC-Borussia Dortmund: il viaggio con il bus di linea

L'idea iniziale era addirittura ancora più curiosa di un viaggio in bus: considerando che la distanza tra la sede dell'HEBC e ilè di circa, i giocatori avevano pensato di raggiungere lo stadio, utilizzando il tragitto come una sorta di

BERLINO, GERMANIA - 29 GENNAIO: Gli autobus gialli dell'azienda dei trasporti pubblici di Berlino BVG sono parcheggiati a un capolinea mentre i conducenti fanno una pausa il 29 gennaio 2024 a Berlino, Germania. I lavoratori dei trasporti pubblici del sindacato Ver.di, inclusi quelli di autobus, metropolitane e tram, sciopeneranno venerdì quasi a livello nazionale in una disputa con le città per la retribuzione e le condizioni di lavoro. (Foto di Sean Gallup/Getty Images)

L’autobus per l'occasione verrà personalizzato con lo stemma e i colori sociali dell’HEBC, e saranno gli stessi giocatori a contribuire alla realizzazione delle decorazioni, trovando nelle differenze con i giocatori di categoria superiore un modo per rendere ancora più speciale il viaggio verso una delle partite più importanti nella storia del club.

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Come riportato dal BILD, il presidente Konstantin Zimmermann ha sottolineato quanto questa soluzione rappresenti perfettamente l’identità della società: "Il fatto che un autobus di linea di Amburgo ci porti a una delle partite più importanti della storia del nostro club è quanto mai appropriato per l’HEBC. Siamo una squadra dilettantistica e resteremo con i piedi per terra anche contro un avversario come il Borussia Dortmund".

Poi, però, Zimmermann si lascia andare a un pizzico di ottimismo, con gli occhi già rivolti al possibile colpaccio in Coppa: "Forse il sistema di trasporto pubblico di Amburgo ci porterà più lontano di quanto chiunque si aspetti il primo di settembre".