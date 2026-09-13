Il nome di Diogo Jota utilizzato dagli spalti per provocare Rúben Neves. È accaduto durante la sfida di Saudi Pro League tra Al-Taawoun e Al-Hilal, vinta 6-0 dalla squadra ospite. A gioco fermo, alcuni tifosi di casa hanno iniziato a ripetere il coro “Jota, Jota, Jota”, rivolgendosi al centrocampista portoghese.

Neves ha capito immediatamente il riferimento. Si è girato verso il settore interessato, ha applaudito ironicamente e poi ha indicato il cielo, i propri occhi e gli stessi sostenitori. Un gesto accompagnato da un messaggio altrettanto chiaro: “Diego vi guarda da lassù”. La sua reazione non si è fermata al campo e, dopo la partita, il portoghese è tornato sull’accaduto.

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Ruben Neves' reaction as Al-Taawoun fans repeat the name of his late close friend: "Jota, Jota, Jota..." 🙏 pic.twitter.com/2iPdA36H3i — RazedFootball (@RazedFootball) September 12, 2026

Neves e il legame con Diogo Jota

Diogo Jota non era stato soltanto un compagno di squadra per Neves. I due portoghesi avevano costruito negli anni un rapporto molto stretto, condividendo lo spogliatoio del Wolverhampton e quello della Nazionale. Jota è scomparso nel luglio 2025 in un incidente stradale in Spagna.

Neves e Jota hanno giocato insieme in 164 occasioni. Un legame proseguito anche fuori dal campo e diventato ancora più evidente dopo la scomparsa dell’ex attaccante del Liverpool. Durante il funerale, Neves era stato tra coloro che avevano portato la bara dell’amico.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 GENNAIO: Ruben Neves e Diogo Jota del Wolverhampton Wanderers durante il riscaldamento prima della partita di Premier League tra Manchester City e Wolverhampton Wanderers all'Etihad Stadium, il 14 gennaio 2019 a Manchester, Regno Unito. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

È anche per questo che il centrocampista dell’Al-Hilal non ha nascosto il proprio disappunto dopo quanto accaduto sugli spalti. Nel post partita ha commentato il comportamento dei sostenitori dell’Al-Taawoun con poche parole: “Spero che non vadano a pregare più tardi”.

Dall’Arabia Saudita arriva la condanna dei cori

L’episodio ha provocato reazioni anche all’interno del calcio saudita. Waleed Al-Farraj, noto commentatore del Paese, ha criticato apertamente il comportamento dei sostenitori coinvolti: “Come puoi sfruttare in questo modo il dolore delle persone? Devi avere un po’ di umanità”.

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Sulla vicenda è intervenuto anche Saleh Abu Al-Shamat, calciatore dell’Al-Ahli, che sui social ha definito quanto accaduto “sbagliato e inaccettabile”, allargando poi il discorso al rispetto dei defunti e ai valori della società saudita: “Indipendentemente dall’intensità della rivalità o dalla situazione, non dovremmo mai abbassarci a gioire per i morti, a diffamare o ad attaccare le famiglie delle persone o i defunti. Viviamo in un Paese islamico ed è nostro dovere mostrare al mondo cosa rappresenta veramente l’Islam: una religione di amore, tolleranza e rispetto”, ha detto il giocatore.

Il 6-0 dell’Al-Hilal ha fatto così da sfondo a un episodio che ha provocato reazioni anche fuori dal campo.