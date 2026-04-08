A sei giornate dalla fine, la corsa al titolo nella Scottish Premiership è completamente aperta e, per la prima volta dopo molti anni, potrebbe esserci un epilogo diverso dal solito duopolio

Daniele Cirafici 8 aprile - 19:50

A sei giornate dalla fine, la corsa al titolo nella Scottish Premiership è completamente aperta e, per la prima volta dopo molti anni, potrebbe esserci un epilogo diverso dal solito duopolio. Il dato che rende la situazione ancora più sorprendente riguarda proprio gli Hearts: il club di Edimburgo non conquista il titolo da 66 anni, un digiuno lunghissimo che rende questo finale di campionato ancora più carico di aspettative.

Il dominio storico di Celtic e Rangers nella corsa al titolo in Scozia — Per capire quanto sarebbe storico un successo degli Hearts basta guardare l’albo d’oro. Il campionato scozzese è dominato da decenni dal cosiddetto “Old Firm”, ovvero Celtic e Rangers. L’ultima volta che una squadra diversa dalle due di Glasgow ha vinto il titolo risale alla stagione 1984-85, quando l’Aberdeen FC guidato da Alex Ferguson riuscì nell’impresa. Da allora, corsa al titolo in Scozia è stata monopolizzata proprio da Celtic e Rangers, rendendo la stagione attuale una delle più incerte degli ultimi quarant’anni.

Il sistema dei playoff che può cambiare tutto — A rendere la corsa al titolo in scozia ancora più incerta è anche il particolare formato della Scottish Premiership. Il campionato scozzese infatti non segue il classico schema a girone unico fino alla fine della stagione. Le dodici squadre partecipanti si affrontano tre volte nelle prime 33 giornate. Dopo questa fase iniziale la classifica viene divisa in due metà: le prime sei si giocano il titolo nel gruppo playoff, mentre le altre sei si contendono la salvezza. Da quel momento in poi inizia una sorta di mini campionato finale, in cui le squadre della parte alta della classifica si affrontano nuovamente tra loro. Un sistema che spesso riesce a rimescolare le carte e che può cambiare gli equilibri anche nelle ultime giornate. Con Hearts , Rangers e Celtic racchiuse in pochi punti, questo finale di stagione promette quindi un duello apertissimo che potrebbe essere deciso soltanto nelle ultime partite.