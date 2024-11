Kyle Walker, capitano del Manchester City, ha parlato della crisi della squadra di Guardiola dopo la sconfitta col Brighton.

Gennaro Di Finizio 10 novembre 2024 (modifica il 10 novembre 2024 | 10:59)

In casa Manchester City si è aperta una vera e propria crisi, come non se ne vedevano da molto tempo. Da queste parti sono ormai tutti abituati a vincere e lottare per grandi traguardi, ma le ultime settimane parlano di una squadra che nel concreto non riesce più a farlo, non riesce più a vincere.

Ancora un altra debacle in campionato, stavolta contro il Brighton: è la quarta sconfitta di fila per i citizens tra campionato e coppe, un momento nero che i tifosi guardano con grande preoccupazione. C'è la sensazione che anche Guardiola non sia al momento in grado di risollevare la squadra.

Manchester City, parla il capitano Walker — Kyle Walker è il capitano di questa squadra e proprio per questo ci ha messo la faccia in prima persona, in un momento delicato per tutto l'ambiente, parlando ai microfoni di Sky Sport UK: "Arrivavamo sul pallone un po' in ritardo, ma credo che sia il periodo che stiamo attraversando in questo momento. La pausa internazionale è arrivata al momento giusto", ha detto Walker.

Walker ha provato proprio ad analizzare i motivi che hanno portato a questo momento cosi particolare per il City: "Ci sono molte ragioni. Come ci si sente giorno per giorno. È dura, ma negli ultimi otto anni abbiamo avuto la fortuna di ottenere molti successi qui. Bisogna mostrare carattere. Bisogna indossare gli stivali di gomma e affrontare il fango", ha detto ancora Walker.

Manchester City, infortuni e sconfitte: le parole di Walker — Poi il capitolo infortuni, altro elemento che sicuramente ha messo in difficoltà la squadra: "Abbiamo un buon gruppo di giocatori. I giocatori infortunati ci mancano molto, ma non siamo qui per lamentarci. Siamo qui per giocare a calcio e fare in modo di ottenere risultati per questo club".

"Quattro sconfitte di fila? Dipende da noi giocatori. Dobbiamo dimostrare di lottare per questo grande club. È dura da accettare e vi assicuro che tutti vogliono invertire la rotta il prima possibile", ha ancora spiegato Walker.