Anche quando Cristiano Ronaldo non segna riesce sempre ad attirare l'attenzione su di se. Nella sfida contro l'Al-Shabab, che visto il suo Al-Nassr vincere 3-2, il portoghese è stato protagonista di un gesto provocatorio nei confronti del portiere avversario. Un gesto che ha subito provocato la reazione di quest'ultimo. Tuttavia alla fine entrambi i giocatori si sono riappacificati.
Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo, gesto provocatorio verso il portiere avversario. Poi finisce con un abbraccio
Cristiano Ronaldo, condotta poco sportiva del portoghese—
Cristiano Ronaldo trova sempre il modo per fare parlare di se anche nelle partite in cui non riesce ad andare in gol. Ieri sera il suo Al-Nassr era impegnato nella sfida casalinga contro l'Al-Shabab, partita valida per 15^ giornata della Saudi Pro League. La partita ha regalato molte emozione e alla fine l'ha spuntata la squadra di CR7 grazie alla rete decisiva di Gharreb al 76'. Risultato finale 3-2 per la squadre di Jorge Jesus.
Con questa vittoria, il club globale si riporta a -4 dalla capolista Al-Hilal che però ha una partita da recuperare. Ma a fare parlare di se non è stato tanto il risultato finale quanto, appunto, il gesto provocatorio da parte dell'attaccante del Portogallo. Come mostrano le immagini, subito dopo il gol di Ghareeb Cristiano Ronaldo si è avvicinato al portiere avversario, il brasiliano Marcelo Grohe e gli ha spinto la testa all'indietro.
Il gesto non è per niente piaciuto all'estremo difensore carioca che subito si è scagliato contro l'ex Real Madrid e Juventus con l'intento di dirgliene quattro. La situazione ha richiesto l'intervento del direttore di gara e dei compagni di squadra. Alla fine, però, Cristiano Ronaldo si è assunto le sue responsabilità e si è scusato con l'avversario che, a sua volta, ha accettato le scuse e la situazione si è conclusa nel migliore dei modi, ovvero con un abbraccio.
