Mattia Celio Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 16:47)

Anche quando Cristiano Ronaldo non segna riesce sempre ad attirare l'attenzione su di se. Nella sfida contro l'Al-Shabab, che visto il suo Al-Nassr vincere 3-2, il portoghese è stato protagonista di un gesto provocatorio nei confronti del portiere avversario. Un gesto che ha subito provocato la reazione di quest'ultimo. Tuttavia alla fine entrambi i giocatori si sono riappacificati.

Cristiano Ronaldo, condotta poco sportiva del portoghese — Cristiano Ronaldo trova sempre il modo per fare parlare di se anche nelle partite in cui non riesce ad andare in gol. Ieri sera il suo Al-Nassr era impegnato nella sfida casalinga contro l'Al-Shabab, partita valida per 15^ giornata della Saudi Pro League. La partita ha regalato molte emozione e alla fine l'ha spuntata la squadra di CR7 grazie alla rete decisiva di Gharreb al 76'. Risultato finale 3-2 per la squadre di Jorge Jesus.

Con questa vittoria, il club globale si riporta a -4 dalla capolista Al-Hilal che però ha una partita da recuperare. Ma a fare parlare di se non è stato tanto il risultato finale quanto, appunto, il gesto provocatorio da parte dell'attaccante del Portogallo. Come mostrano le immagini, subito dopo il gol di Ghareeb Cristiano Ronaldo si è avvicinato al portiere avversario, il brasiliano Marcelo Grohe e gli ha spinto la testa all'indietro.

Il gesto non è per niente piaciuto all'estremo difensore carioca che subito si è scagliato contro l'ex Real Madrid e Juventus con l'intento di dirgliene quattro. La situazione ha richiesto l'intervento del direttore di gara e dei compagni di squadra. Alla fine, però, Cristiano Ronaldo si è assunto le sue responsabilità e si è scusato con l'avversario che, a sua volta, ha accettato le scuse e la situazione si è conclusa nel migliore dei modi, ovvero con un abbraccio.