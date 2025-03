Croazia-Francia: dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Croazia Francia, dove vedere la partita

SPLIT, CROATIA - JUNE 06: Luka Modric of Croatia runs with the ball whilst under pressure from Antoine Griezmann of France during the UEFA Nations League League A Group 1 match between Croatia and France at Stadion Poljud on June 06, 2022 in Split, Croatia. (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)Se in Italia la copertura televisiva delle partite della Nazionale azzurra sarà garantita dalla Rai, le altre gare della Nations League non saranno visibili né su Mediaset né su Sky. Le due emittenti, che avevano acquisito i diritti fino all’edizione 2023/24 – conclusa lo scorso marzo – non hanno, al momento, rinnovato l’accordo con la UEFA, organizzatrice del torneo.