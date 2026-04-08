Il Crystal Palace arriva a questo quarto di finale come una vera e propria sorpresa. Per gli inglesi si tratta della prima apparizione nella storia del club in un quarto di finale di una competizione europea, e solo la seconda stagione in assoluto nelle coppe UEFA dopo la lontanissima Coppa Intertoto del 1998. Nella fase campionato di Conference League hanno chiuso al decimo posto con 10 punti, poi hanno eliminato lo Zrinjski negli spareggi con un complessivo 3-1 (1-1 fuori, 2-0 in casa). Agli ottavi invece hanno avuto la meglio sull'AEK Larnaca: 0-0 all'andata a Londra, poi 2-1 ai tempi supplementari in trasferta, con la doppietta decisiva di Ismaïla Sarr. In Conference League sono attualmente imbattuti da sei partite consecutive (3 vittorie e 3 pareggi) e hanno vinto tutti e tre i loro doppi confronti europei disputati fin qui.
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Crystal Palace-Fiorentina: come arrivano le due squadre ai quarti di Conference League
Come arriva la Fiorentina—
La Fiorentina arriva ai quarti di Conference League dopo un percorso convincente nella competizione. I viola hanno eliminato prima lo Jagiellonia e poi il Rakow agli ottavi, vincendo entrambe le sfide e conquistando l’accesso ai quarti di finale. La squadra toscana negli ultimi anni è diventata una presenza costante nelle fasi avanzate della Conference League, competizione in cui ha raggiunto anche la finale nelle scorse stagioni, confermandosi tra le squadre più competitive del torneo.
Crystal Palace-Fiorentina: inglesi favoriti, ma la sfida resta aperta—
La sfida tra Crystal Palace e Fiorentina nei quarti di finale della UEFA Europa Conference League vede partire leggermente favoriti gli inglesi. Il club londinese arriva infatti alla doppia sfida con grande fiducia dopo un buon rendimento europeo e una squadra fisicamente molto solida. Il Crystal Palace ha mostrato nella competizione grande organizzazione difensiva e una notevole capacità di colpire in ripartenza. La velocità degli esterni e la fisicità degli attaccanti rappresentano un’arma importante, soprattutto contro squadre che cercano di mantenere il possesso palla. La Fiorentina, però, resta una squadra molto pericolosa nelle competizioni europee.
I viola puntano su un gioco tecnico e manovrato, cercando di controllare il ritmo con il possesso palla. La sfida potrebbe decidersi proprio sul contrasto di stili: intensità e velocità del Crystal Palace contro la qualità tecnica della Fiorentina. Gli inglesi partono favoriti, ma nei quarti europei spesso bastano pochi episodi per cambiare la partita.
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