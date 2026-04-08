Il Crystal Palace arriva a questo quarto di finale come una vera e propria sorpresa. Per gli inglesi si tratta della prima apparizione nella storia del club in un quarto di finale di una competizione europea, e solo la seconda stagione in assoluto nelle coppe UEFA dopo la lontanissima Coppa Intertoto del 1998. Nella fase campionato di Conference League hanno chiuso al decimo posto con 10 punti, poi hanno eliminato lo Zrinjski negli spareggi con un complessivo 3-1 (1-1 fuori, 2-0 in casa). Agli ottavi invece hanno avuto la meglio sull'AEK Larnaca: 0-0 all'andata a Londra, poi 2-1 ai tempi supplementari in trasferta, con la doppietta decisiva di Ismaïla Sarr. In Conference League sono attualmente imbattuti da sei partite consecutive (3 vittorie e 3 pareggi) e hanno vinto tutti e tre i loro doppi confronti europei disputati fin qui.