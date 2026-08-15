Nel calcio moderno gli stipendi dei commissari tecnici continuano a far discutere, soprattutto se confrontati con i risultati ottenuti sul campo. La classifica dei CT più pagati al mondo evidenzia come i compensi non vadano sempre di pari passo con i successi sportivi. In cima alla graduatoria troviamo Carlo Ancelotti, oggi alla guida del Brasile, mentre sorprende l'assenza dalla top 10 di un tecnico come Luis De La Fuente, fresco campione del mondo 2026 con la Spagna.

Anche il nuovo commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, resta lontano dalle prime posizioni, percependo uno stipendio decisamente inferiore rispetto ai colleghi più pagati.

Ancelotti è il CT più pagato del mondo

Al primo posto della graduatoria c'è

, che dopo aver lasciato il Real Madrid ha iniziato la sua avventura sulla panchina del

con uno stipendio di

.

Alle sue spalle troviamo Jürgen Klopp, alla guida della Germania, con un compenso compreso tra 9 e 10 milioni di euro, mentre completa il podio Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, che percepisce circa 6 milioni di euro.

La top five è completata da Zinedine Zidane, nuovo CT della Francia, con 5,5 milioni, e da Mauricio Pochettino, selezionatore degli Stati Uniti, fermo a 5 milioni di euro.

Zinedine Zidane , nuovo allenatore della Nazionale Francese. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Cannavaro tra i più pagati, Scaloni chiude la top 10

Nella seconda parte della classifica figurano

, alla guida del

, e

, commissario tecnico dell'

, entrambi con uno stipendio di

.

Seguono Gustavo Alfaro, CT del Paraguay, e Jesse Marsch, allenatore del Canada, entrambi a quota 2,5 milioni di euro. Chiude la top 10 Lionel Scaloni, campione del mondo con l'Argentina, che percepisce 2,3 milioni di euro all'anno.

Luis de la Fuente, allenatore della Nazionale Spagnola e campione del mondo in carica (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

De La Fuente campione del mondo, ma guadagna solo 2 milioni

Uno dei dati che colpisce maggiormente riguarda

. Il commissario tecnico della

, che ha recentemente conquistato il

, percepisce uno stipendio di circa

, rimanendo così fuori dalla top 10 dei tecnici più pagati.

Un compenso nettamente inferiore rispetto a quello di molti colleghi, nonostante i risultati straordinari ottenuti alla guida delle Furie Rosse. È la dimostrazione di come il valore economico di un contratto non sia necessariamente proporzionato ai successi conquistati sul campo.

Anche Roberto Mancini riparte dall'Italia con uno stipendio da 2 milioni

Situazione simile anche per

, tornato recentemente sulla panchina della

. Il nuovo CT azzurro percepirà infatti uno stipendio di circa

, la stessa cifra di De La Fuente.

Una scelta che conferma la volontà della FIGC di mantenere un equilibrio dal punto di vista economico, affidandosi però a un allenatore che conosce perfettamente l'ambiente e che ha già scritto una pagina importante della storia azzurra con il trionfo a Euro 2020.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 LUGLIO: Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, festeggia con il Trofeo Henri Delaunay dopo la vittoria della sua squadra nella finale del Campionato Europeo UEFA 2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley l'11 luglio 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Gli stipendi non sempre raccontano il valore di un commissario tecnico

La classifica dimostra come le federazioni più ricche siano disposte a investire cifre molto elevate per assicurarsi allenatori di fama internazionale. Tuttavia, il calcio continua a dimostrare che

.

Gli esempi di Luis De La Fuente, campione del mondo con uno stipendio di appena 2 milioni di euro, e di Lionel Scaloni, capace di portare l'Argentina ai massimi livelli pur percependo meno di molti colleghi, evidenziano come la qualità del lavoro, la gestione del gruppo e la capacità di valorizzare i giocatori siano fattori ben più determinanti del semplice valore del contratto.

Con Carlo Ancelotti in vetta alla classifica e tecnici vincenti come De La Fuente e Roberto Mancini lontani dalle prime posizioni per ingaggio, emerge chiaramente che nel calcio delle Nazionali il successo non si misura soltanto in milioni di euro, ma soprattutto nella capacità di costruire un progetto tecnico vincente.