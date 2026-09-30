Dopo ben 17 anni in Italia, Juan Cuadrado è tornato a giocare in patria, ovvero in Colombia. L'ex giocatore di Fiorentina e Juventus due settimane fa ha firmato un contratto con i Millionarios, squadra militante nella massima serie colombiana, e il "nuovo" battesimo del fuoco è capitato in una sfida dal sapore molto speciale per il 38 enne. Tuttavia, il ritorno a casa non è stato dei migliori. Ecco il motivo.

Cuadrado, fischi ed insulti: il colombiano ha esordito contro la squadra in cui è cresciuto

"HOY NOS VISITA JUDAS, EL TRAIDOR"



El trapo de la hinchada de Independiente Medellín para Juan Guillermo Cuadrado. pic.twitter.com/Tz6dttFYue — Hinchas Colombia (@ColHinchas) September 30, 2026

Juan Cuadrado è tornato ad assaporare l'odore del calcio di casa. Reduce dall'esperienza poco fortunata con il, dopo ben 17 anni in Serie A, il 38 enne è tornato a giocare nella sua Colombia ma la prima partita non è andata come si immaginava. Nonostante alcune dichiarazioni fatte in passato, in cui aveva lasciato intendere di voler ritornare all’, club che lo aveva lanciato nei professionisti, alla fine l'exha scelto i, ovvero i rivali per eccellenza.Una decisione che i suoi ex tifosi non hanno assolutamente gradito e guarda caso la sua prima partita dal ritorno in patria è capitata proprio contro la sua ex squadra. Risultato?ad ogni tocco di palla e uno striscione con la scritta: "Oggi ci visita il Giuda. Il traditore". La partita, valida per la quarta giornata della Clausura della Primera A colombiana, ha visto le squadre dividersi la posta in palio con un emozionante 2-2.

BOGOTA, COLOMBIA - 16 SETTEMBRE: Juan Guillermo Cuadrado arriva a una presentazione come nuovo giocatore di Millonarios a Xcoli il 16 settembre 2026 a Bogotà, Colombia. (Foto di Andres Rot/Getty Images)

Per Cuadrado, inoltre, non si tratta del primo "tradimento" in carriera. Tutt'altro. Dopo aver vestito la maglia della Fiorentina per tre stagioni (2012-2015), il colombiano si è trasferito alla Juventus nello stesso anno, motivo per cui il suo ritorno al Franchi è stato accolto con una pioggia di fischi. Stessa reazione che hanno avuto i tifosi bianconeri nei suoi confronti nel 2023 quando il 38 enne si è trasferito all'Inter dopo aver disputato 8 stagioni all'Allianz Stadium.