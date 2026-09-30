L'ex giocatore di Juventus e Inter è tornato a giocare in Colombia con i Millionarios, la squadra rivale dell'Independiente Medellìn, il club in cui è cresciuto
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Dopo ben 17 anni in Italia, Juan Cuadrado è tornato a giocare in patria, ovvero in Colombia. L'ex giocatore di Fiorentina e Juventus due settimane fa ha firmato un contratto con i Millionarios, squadra militante nella massima serie colombiana, e il "nuovo" battesimo del fuoco è capitato in una sfida dal sapore molto speciale per il 38 enne. Tuttavia, il ritorno a casa non è stato dei migliori. Ecco il motivo.
Cuadrado, fischi ed insulti: il colombiano ha esordito contro la squadra in cui è cresciutoJuan Cuadrado è tornato ad assaporare l'odore del calcio di casa. Reduce dall'esperienza poco fortunata con il Pisa, dopo ben 17 anni in Serie A, il 38 enne è tornato a giocare nella sua Colombia ma la prima partita non è andata come si immaginava. Nonostante alcune dichiarazioni fatte in passato, in cui aveva lasciato intendere di voler ritornare all’Independiente Medellìn, club che lo aveva lanciato nei professionisti, alla fine l'ex Juventus e Fiorentina ha scelto i Millionarios, ovvero i rivali per eccellenza.
Per Cuadrado, inoltre, non si tratta del primo "tradimento" in carriera. Tutt'altro. Dopo aver vestito la maglia della Fiorentina per tre stagioni (2012-2015), il colombiano si è trasferito alla Juventus nello stesso anno, motivo per cui il suo ritorno al Franchi è stato accolto con una pioggia di fischi. Stessa reazione che hanno avuto i tifosi bianconeri nei suoi confronti nel 2023 quando il 38 enne si è trasferito all'Inter dopo aver disputato 8 stagioni all'Allianz Stadium.
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