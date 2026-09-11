Dopo quasi vent'anni trascorsi tra i più importanti palcoscenici del calcio europeo ed internazionale, Juan Cuadrado ha deciso di tornare a casa. Proprio in queste ore, il Millonarios ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno colombiano, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Pisa, dopo ben 17 anni lontano dal calcio per club sudamericano.

⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️🎯



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Il comunicato del Millonarios

Il Millonarios FC annuncia l'arrivo di Juan Guillermo Cuadrado, uno dei calciatori colombiani più talentuosi

degli ultimi decenni, che si unisce alla squadra dell'Embajador per proseguire una carriera costruita in quasi 20 anni ai vertici del calcio internazionale".

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, ilha annunciato l'arrivo in squadra discrivendo: "

Successivamente, il club colombiano ha ripercorso la carriera del calciatore ex Juventus e Inter (tra le altre) raccontando: "Nato a Necoclí, in Antioquia, Cuadrado ha iniziato la sua carriera professionistica all'Independiente Medellín e nel 2009 ha fatto il salto nel calcio europeo. Dopo esperienze con Udinese, Lecce e Fiorentina, è approdato in Inghilterra per giocare nel Chelsea, con cui ha vinto la Premier League e la Coppa di Lega nella stagione 2014-15. In Italia ha vissuto uno dei capitoli più importanti della sua carriera. Con la Juventus, Cuadrado ha vinto cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe italiane, oltre a calcare i palcoscenici più prestigiosi del calcio europeo. In seguito ha giocato nell'Inter, dove ha vinto altri titoli, e ha avuto esperienze con l'Atalanta e il Pisa".

Cuadrado ritorna in Colombia

La sua storia è legata anche alla nazionale colombiana, con la quale ha partecipato ai Mondiali di Brasile 2014 e Russia 2018 ed è stato protagonista per oltre un decennio in diverse competizioni internazionali".

All'interno della nota, non è mancato un accenno al percorso fatto in nazionale: "

TORINO, ITALIA - 25 SETTEMBRE: Juan Cuadrado del Pisa esce dopo aver ricevuto il cartellino rosso durante la partita di Coppa Italia tra Torino e Pisa allo Stadio Olimpico il 25 settembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Il Millonarios ha, infine, chiuso il comunicato accogliendo Juan Cuadrado e sottolineando il suo atteso ritorno in Colombia: "Ora, dopo aver calcato alcuni dei palcoscenici più importanti del calcio mondiale, Juan Guillermo Cuadrado torna in Colombia per vestire la maglia blu e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con il Millonarios".