È passato molto tempo dal 2014. Eppure, ognuno si ricorda esattamente dove fosse nel momento in cui ha assistito alla storica doppietta di James Rodriguez nei Mondiali brasiliani. All'epoca, il trequartista colombiano era il numero 10, il capitano e il trascinatore della Colombia, protagonista di un cammino che l'ha condotta fino ai quarti di finale, poi persi contro il Brasile. James giocava per il Monaco e aveva disputato una buona stagione, che insieme al percorso da Scarpa d'Oro della competizione estiva, lo ha portato fino al Real Madrid per 80 milioni di euro. Da quel momento, il colombiano ha disputato buone annate con i Blancos, pur non convincendo mai tutti gli appassionati. Così, nel 2017 passa al Bayern per due anni, prima di tornare una stagione a Madrid. Nel 2020, Ancelotti lo chiama all'Everton (dopo averlo portato già al Real e al Bayern), ma James sembra già un giocatore al termine della carriera.

Infatti, da quella stagione, l'ex Real giocherà in squadre e leghe minori, spesso con contratti annuali. Dal 2021 si susseguono: Al-Rayyan, Olympiakos, San Paolo, Rayo Vallecano, Leon e Minnesota United. Nel mezzo, qualche sprazzo del vecchio James Rodriguez con la propria nazionale nella Copa America 2024 (MVP del torneo).

James Rodriguez torna in Colombia

BOGOTÀ, COLOMBIA - 1° GIUGNO: Orlando Galo (Costa Rica) contende il pallone a James Rodríguez (Colombia) durante l'amichevole internazionale tra Colombia e Costa Rica allo stadio El Campín, il 1° giugno 2026 a Bogotà, Colombia. (Foto di Andres Rot/Getty Images)

Dopo l'ultimo passaggio in MLS per strappare un pass per la competizione Mondiale (un buon torneo disputato da capitano), James Rodriguez era rimasto svincolato. Su di lui c'era forte l'interesse dell'Avellino e le trattative sembravano procedere nella direzione giusta.

🚨🟢⚪️ James Rodriguez has reached a verbal agreement to join Atletico Nacional, here we go!



Deal in place with formal steps to follow as Colombian side hope to confirm the return to the country in the next days.



James, set for the comeback - follows @PSierraR. pic.twitter.com/PCynjKZ7sj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

Tuttavia, secondo Fabrizio Romano, a spuntare la corsa per il colombiano è stato l'club della sua Colombia. I contratti saranno completati entro domani, ultimo giorno valido per acquistare gli svincolati (nel mercato colombiano). Una scelta di cuore, che lo vede fare ritorno in Colombia dopo 16 anni, quando giocava per l'. Chissà se l'aria di casa lo possa far tornare indietro nel tempo, a quel miracoloso 2014...