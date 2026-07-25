L'arrivo di Mateo Retegui in Arabia Saudita non rappresenta soltanto uno degli addi più onerosi e curiosi alla Serie A degli ultimi anni, ma anche un'operazione destinata a entrare nella storia del campionato saudita. Con un costo di 68,25 milioni di euro, l'attaccante della Nazionale italiana è infatti salito sul podio dei trasferimenti più onerosi mai conclusi dalla Saudi Pro League, confermando la volontà dei club del Paese di continuare ad attirare stelle del calcio internazionale. Ultimo colpo di scena di questo trend è rappresentato dalla scelta di Summerville, a un passo dalla Roma, di trasferirsi in Arabia.

Retegui alle spalle soltanto di Neymar e Jhon Durán

Secondo i dati diffusi da

, Retegui occupa attualmente il

nella classifica degli acquisti più costosi nella storia della Saudi Pro League.

Davanti all'ex attaccante dell'Atalanta ci sono solamente due operazioni di enorme impatto economico. Al primo posto resta

, acquistato nell'estate 2023 per

, trasferimento che ha segnato l'inizio della nuova era del calcio saudita.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 31: Neymar Jr. reacts after the international friendly match between Brazil and Panama at Maracana Stadium on May 31, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

La seconda posizione appartiene invece a Jhon Durán, arrivato nella stagione 2024/25 per 77 milioni di euro dopo l'esplosione in Premier League. Con i suoi 68,25 milioni, Retegui supera nomi di assoluto livello internazionale, confermando quanto il suo profilo fosse considerato strategico dai dirigenti sauditi.

Summerville entra nella Top 5

La graduatoria si è aggiornata anche grazie all'arrivo di

, acquistato per

. L'esterno offensivo entra direttamente al quarto posto della classifica, a dimostrazione di come la Saudi Pro League continui a investire cifre elevate anche su giocatori ancora nel pieno della carriera.

Alle sue spalle troviamo un terzetto fermo a quota 60 milioni di euro composto da Moussa Diaby, Malcom e Otávio, protagonisti dei primi grandi investimenti effettuati dai club sauditi.

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 30 MAGGIO: Moussa Diaby dell'Al-Ittihad si riscalda prima della finale della King's Cup tra Al Ittihad e Al Qadsiah al King Abdullah Sports City il 30 maggio 2025 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Completano la Top 10 Rúben Neves (55 milioni), Darwin Núñez (53 milioni) e Aleksandar Mitrović (52,6 milioni), tutti giocatori arrivati con l'obiettivo di aumentare il livello tecnico e l'appeal internazionale del campionato.

Una strategia che continua a crescere

Negli ultimi tre anni la Saudi Pro League ha modificato profondamente il proprio approccio sul mercato. Se inizialmente gli investimenti erano concentrati soprattutto su campioni affermati come Neymar, Benzema o Cristiano Ronaldo, oggi la strategia sembra essere cambiata.

L'acquisto di calciatori come Retegui, Summerville e Durán dimostra infatti la volontà di puntare anche su profili più giovani, ancora nel pieno della maturità calcistica e con diversi anni di carriera davanti.

Si tratta di una scelta che permette ai club sauditi non solo di aumentare il livello del campionato, ma anche di valorizzare economicamente gli investimenti nel medio-lungo periodo.

DAMMAM, SAUDI ARABIA - OCTOBER 18: Darwin Nunez of Al Hilal celebrates after scoring the 2nd goal during the Saudi Pro League match between Al Ettifaq and Al Hilal at on October 18, 2025 in Dammam, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il calcio saudita vuole consolidarsi tra i grandi

La presenza di numerosi trasferimenti superiori ai 50 milioni di euro conferma come il progetto della Saudi Pro League sia ormai strutturato. I club continuano ad avere un'enorme capacità economica e sono sempre più competitivi anche nei confronti delle principali leghe europee.

Con il mercato ancora aperto, non è escluso che questa speciale classifica possa aggiornarsi nuovamente nelle prossime settimane, confermando l'ambizione di una lega sempre più protagonista sulla scena calcistica internazionale.