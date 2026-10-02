Cucurella lo ha fatto davvero: si è tatuato la faccia di de la Fuente!

Quali e chi sono gli allenatori delle nazionali più pagati? E soprattutto, quanto sono pagati? La Bild ha stilato una classifica nella quale si trovano le prime dieci posizioni. Ci sono dei nomi noti, ma anche qualche sorpresa. Nella top dieci, però, manca Roberto Mancini.

Gli allenatori delle nazionali più pagati al mondo

Non è una domanda che ricorre così spesso come per i tecnici dei club. Ma anche gli allenatori delle nazionali vengono pagati e non poco, seppur con cifre spesso inferiori rispetto a chi allena un club di uno dei grandi campionati europei. Ma chi sono i dieci commissari tecnici più pagati? E quanto sono pagati? Al primo posto c'è Carlo, tecnico del. L'ex Milan e Real Madrid guadagna circa dieci milioni di euro all'anno.

E il secondo posto? Lo occupa l'attuale allenatore della Germania, Jurgen Klopp. Klopp, arrivato da poco con il compito di riportare in alto la sua nazionale, viene pagato 7 milioni di euro. E tra tutti coloro che hanno allenato la nazionale tedesca è il più pagato di sempre: Nagelsmann, infatti, prendeva 6 milioni di euro all'anno. Per l'ex tecnico del Liverpool, secondo la Bild, si tratta di una notevole diminuzione di stipendio: da Head of Global Soccer della Red Bull prendeva ben 12 milioni.

Mauricio Pochettino, ct degli USA (GettyImages)

Gli ultimi posti in classifica

👀 𝐄𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐒𝐎𝐍 𝐋𝐎𝐒 𝐒𝐄𝐋𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐆𝐀𝐃𝐎𝐒



🧐 Ancelotti encabeza la lista y Luis de la Fuente en el top 5 pic.twitter.com/onoLKOKNoG — Diario AS (@diarioas) October 2, 2026

Terzo posto in classifica: l'allenatore degli Stati Uniti,. L'ex manager deldei tempi die Son riceve dalla federazione USA circa 6,8 milioni di euro. Segue, che allena l'Inghilterra: la federazione lo paga 6 milioni di euro., il vincitore del, ha di recente visto il suo stipendio aumentare fino a cinque milioni di euro. Poi ci sono, del Portogallo, con 4 milioni di euro che ne prendeva 12 quando guidava il club saudita dell'Al-Nassr. Una traiettoria simile a quella di, da poco sulla panchina della Francia: percepisce 3,6 milioni di euro ma con il Real Madrid ne guadagnava dodici.Concludiamo questa lista, che guadagna 3 milioni, con Lionel Scaloni, 2,3 milioni di euro annuali, Ralfche alla guida dell'Austria prende poco meno del collega argentino, Ivanche guida la Grecia e riceve meno di un milione di euro e infine Paunovic dellacon 650mila euro.