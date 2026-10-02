Il ct del Brasile guadagna ben dieci milioni di euro all'anno.
Cucurella lo ha fatto davvero: si è tatuato la faccia di de la Fuente!
Quali e chi sono gli allenatori delle nazionali più pagati? E soprattutto, quanto sono pagati? La Bild ha stilato una classifica nella quale si trovano le prime dieci posizioni. Ci sono dei nomi noti, ma anche qualche sorpresa. Nella top dieci, però, manca Roberto Mancini.
Gli allenatori delle nazionali più pagati al mondoNon è una domanda che ricorre così spesso come per i tecnici dei club. Ma anche gli allenatori delle nazionali vengono pagati e non poco, seppur con cifre spesso inferiori rispetto a chi allena un club di uno dei grandi campionati europei. Ma chi sono i dieci commissari tecnici più pagati? E quanto sono pagati? Al primo posto c'è Carlo Ancelotti, tecnico del Brasile. L'ex Milan e Real Madrid guadagna circa dieci milioni di euro all'anno.
E il secondo posto? Lo occupa l'attuale allenatore della Germania, Jurgen Klopp. Klopp, arrivato da poco con il compito di riportare in alto la sua nazionale, viene pagato 7 milioni di euro. E tra tutti coloro che hanno allenato la nazionale tedesca è il più pagato di sempre: Nagelsmann, infatti, prendeva 6 milioni di euro all'anno. Per l'ex tecnico del Liverpool, secondo la Bild, si tratta di una notevole diminuzione di stipendio: da Head of Global Soccer della Red Bull prendeva ben 12 milioni.
Gli ultimi posti in classificaTerzo posto in classifica: l'allenatore degli Stati Uniti, Pochettino. L'ex manager del Tottenham dei tempi di Kane e Son riceve dalla federazione USA circa 6,8 milioni di euro. Segue Tuchel, che allena l'Inghilterra: la federazione lo paga 6 milioni di euro. Luis De la Fuente, il vincitore del Mondiale, ha di recente visto il suo stipendio aumentare fino a cinque milioni di euro. Poi ci sono Jorge Jesus, del Portogallo, con 4 milioni di euro che ne prendeva 12 quando guidava il club saudita dell'Al-Nassr. Una traiettoria simile a quella di Zidane, da poco sulla panchina della Francia: percepisce 3,6 milioni di euro ma con il Real Madrid ne guadagnava dodici.
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