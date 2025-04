CR7 pensa all'acquisizione del club, con socio il principe saudita Mohammed bin Salman

Danilo Loda 9 aprile 2025 (modifica il 9 aprile 2025 | 12:12)

Secondo molti fonti spagnole, tra cui Marca, Cristiano Ronaldo si prepara a fare il suo ingresso nel calcio europeo come proprietario di un club, nello specifico il Valencia. L'interesse di Ronaldo arriva in un momento cruciale per il Valencia, con il club che sta attraversando una delle fasi più delicate della sua storia recente sotto la gestione di Peter Lim.

Ronaldo prepara l'offerta per il Valencia — Secondo fonti attendibili del settore, l'interesse di Cristiano Ronaldo per l'acquisto del Valencia sta prendendo forma concreta. La stella portoghese dell'Al Nassr avrebbe già avviato discussioni preliminari per preparare un'offerta che potrebbe cambiare radicalmente il destino del club spagnolo. Le cifre dell'operazione rivelano la portata monumentale dell'investimento che Ronaldo sta considerando.

Nel 2023, Forbes ha valutato il Valencia circa 207,06 milioni di euro una somma che include ricavi da stadio, diritti televisivi, attività commerciali, valore del marchio, reddito operativo e debiti della società. Tuttavia, Peter Lim, attuale proprietario del club, avrebbe comunicato tempo fa, al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, la disponibilità a cedere il Valencia per circa 400 milioni di euro.

Per Ronaldo, questa cifra non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile. Nel 2024, il campione portoghese ha guadagnato circa 248,09 milioni di euro di cui 190,84 milioni provenienti dal suo contratto con l'Al Nassr e 57,25 milioni da sponsorizzazioni e accordi pubblicitari .

L'Arabia insieme a CR7 per l'acquisto del Valencia — L'elemento più sorprendente dell'operazione riguarda il supporto finanziario che sostiene l'offerta di CR7. Fonti ben informate indicano che Ronaldo potrebbe assicurarsi il sostegno economico della famiglia reale saudita, in particolare del principe Mohammed bin Salman, o del fondo di investimento pubblico saudita. Questa collaborazione evidenzia la portata strategica dell'operazione, che va oltre il semplice investimento sportivo per inserirsi in un più ampio piano di espansione dell'influenza saudita nel calcio europeo.

È importante sottolineare che Ronaldo non dovrà necessariamente attendere la fine della sua carriera da calciatore per diventare proprietario del Valencia. Le normative de LaLiga e della FIFA non vietano a un giocatore attivo di possedere un club in un altro campionato, a condizione che le squadre a cui il giocatore è affiliato non prendano parte della stessa competizione. Poiché Al Nassr e Valencia potrebbero incontrarsi solo in amichevoli, teoricamente Ronaldo potrebbe continuare a giocare ai massimi livelli mentre gestisce il club spagnolo.

Cristiano Ronaldo: "Vorrei possedere diversi club" — Nonostante le intense speculazioni, né Ronaldo né il suo entourage hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo questa possibile acquisizione. Tuttavia, in un'intervista rilasciata a febbraio al quotidiano sportivo portoghese A Bola, CR7 ha apertamente manifestato la sua ambizione di diventare proprietario di club calcistici:"Essere un allenatore non ha senso perché se ho la possibilità di essere un proprietario, perché dovrei fare l'allenatore, il direttore sportivo o l'amministratore delegato?Questo è il mio sogno, e sono sicuro che lo realizzerò. Anzi, vi dico di più: spero di avere non solo un club, ma diversi club".

Sebbene Lim abbia recentemente affermato, attraverso la sua società Meriton Holdings, che "il Valencia CF non è in vendita" la sua precedente apertura a possibili acquirenti e lo stretto rapporto con Ronaldo alimentano le voci di una trattativa in corso dietro le quinte.