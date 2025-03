Dani Alves assolto, le femministe protestano: “La giustizia volta le spalle alle vittime”

Molte associazioni femminili hanno deciso di protestare contro l'assoluzione del terzino brasiliano

Il calvario di Dani Alves sembrava prossimo all'assoluzione definitiva, ma a quanto pare non è cosi. Se, per la giustizia è innocente, non si può dire lo stesso per molte altre persone. Molti gruppi femministi hanno decise di indire una protesta ufficiale che avrà luogo oggi stesso alle 19 di sera nella città di Barcellona. Il fulcro della lamentela è dimostrare, che ancora una volta, il sistema giudiziario non da il giusto risalto a chi subisce violenze, anzi, aiuta chi le commette.

"Il caso Dani Alves è l'emblema di un sistema malato" — La carriera di Dani Alvessi è macchiata definitivamente con questo caso. Una vita, dedicata al mondo del calcio, che piano piano si sta evolvendo in qualcosa di oscuro e malato. La giustizia ci insegna ad aspettare a colpevolizzare qualcuno ed infatti, dopo la sentenza definitiva, possiamo affermare che l'esterno brasiliano è innocente. Eppure, non tutti sono convinti della sua innocenza. Soprattutto le donne, che ancora una volta, non si sono sentite rappresentate e tutelate. Non intendono mollare la questione, ma vogliono ottenere qualche risultato, che magari potrà dare un nuovo inizio a questa faccenda.

Molte donne si sono esposte pubblicamente, tra cui Novembre Feminista, una delle organizzatrici, che ha usato i social media per far veicolare il proprio messaggio: "Si tratta di un precedente grave che rafforza l'impunità degli aggressori e lascia le donne senza protezione. Questa sentenza, basata sulla sfiducia nella testimonianza della vittima , ci mostra ancora una volta come il sistema giudiziario riproduca modelli patriarcali e perpetui la cultura dello stupro".

"Non vogliamo un mondo dove chi abusa viene tutelato" — Le principali responsabili di questa enorme protesta hanno continuato ad inveire contro il sistema giudiziario: "Non vogliamo un sistema giudiziario che protegga chi abusa e non tuteli chi sopravvive ". Sono tanti i gruppi che in queste ore si stanno unendo per dare maggiore risalto a questa battaglia. Uno, ad esempio, è il Movimento Femminista di Barcellona, che con l'ausilio della propria coordinatrice, ha deciso di mandare un chiaro messaggio alla procura: "L' Alta Corte della Catalogna ha deciso di dichiarare Alves non colpevole, nonostante abbia cambiato la sua versione dei fatti cinque volte. Questa decisione lascia indifese molte donne vittime di aggressioni. Il sistema deve migliorare, perché non è in grado di adattarsi ai reati sessuali , che vengono commessi principalmente in un contesto privato, senza testimoni, spesso senza prove fisiche, ma solo con prove indiziarie e la testimonianza della vittima".

La reazione del brasiliano — Attualmente, non ci sono ancora state parole ufficiali da parte di Dani Alves, per rispondere ai movimenti di protesta. Gli ultimi anni, hanno visto il brasiliano sprofondare sempre più giù, in un fondo, dal quale lentamente sta cercando di risalire. Non è facile, né per lui né per i suoi fan, che negli anni hanno incominciato a perdere la stima del proprio idolo. Senza dubbio, è stato uno dei terzini più forti della storia del calcio brasiliano, ma a volte, quello che si fa in campo, non corrisponde a quello che succede nella vita privata. Per ritrovare serenità, Alves dovrà voltare pagina e chiudere definitivamente questa storia.