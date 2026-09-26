Pierre-Emile Hojbjerg fa un passo indietro. Il capitano della Danimarca aveva scelto di parlare senza filtri dopo la sconfitta per 3-2 contro la Norvegia, mettendo nel mirino soprattutto la convivenza a centrocampo con Morten Hjulmand. Due giocatori che, secondo il centrocampista del Marsiglia, hanno caratteristiche troppo simili per poter rendere al meglio insieme. Parole pesanti, arrivate in un momento delicato per la Nazionale, che hanno subito acceso il dibattito in patria. Hojbjerg aveva persino suggerito all'allenatore di scegliere uno dei due e lasciare l'altro in panchina, sottolineando come l'attuale soluzione non stesse funzionando. A distanza di un giorno, però, il capitano ha deciso di tornare sui propri passi. Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Hojbjerg ha riconosciuto di aver sbagliato e ha chiesto scusa alla squadra e alla Danimarca.

Hojbjerg, lo sfogo dopo la sconfitta e il dietrofront

“Il problema è che abbiamo due giocatori con lo stesso profilo a centrocampo. Forse l'allenatore dovrebbe sceglierne uno e lasciare l'altro in panchina. Alla fine dobbiamo pensare al bene della squadra e non al nostro interesse personale”. Questo era stato lo sfogo di Hojbjerg dopo la sconfitta contro la Norvegia. Il capitano danese aveva poi aggiunto di non essere orgoglioso di aver espresso pubblicamente quel pensiero: “Naturalmente spetta all'allenatore trovare la formazione che ritiene più adatta. Non sono io a decidere chi deve giocare. Però, come ho detto, è evidente che cosi non funziona. È un po' imbarazzante”.

Dichiarazioni che hanno alimentato immediatamente le discussioni in Danimarca, anche perché arrivate dopo una partita persa 3-2 e in una fase delicata per la Nazionale. Venerdì è quindi arrivato il dietrofront. Hojbjerg ha ammesso di aver commesso un errore, spiegando che le emozioni del momento lo hanno portato a usare parole che avrebbe preferito non pronunciare. Il centrocampista ha ribadito il proprio attaccamento alla Danimarca e alla Nazionale, provando così a chiudere la polemica. Ora l'attenzione torna sul campo: domenica alle 18 la Danimarca affronterà il Galles, con Hojbjerg chiamato anche a ricompattare l'ambiente dopo il suo sfogo.