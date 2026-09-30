Dopo l'importante successo contro il Galles, la Danimarca si prepara per la delicata sfida contro il Portogallo in programma domani alle 20:45. La squadra di Brian Riemer è chiamata a non sbagliare perché un'eventuale sconfitta potrebbe complicare la qualificazione alla fase finale, mentre un altro importante successo porterebbe i De rød-hvide (biancorossi) a pari merito proprio con i lusitani, rendendo la lotta per il passaggio del turno ancora più avvincente. In vista della partita contro la Seleção das Quinas, gli scandinavi scenderanno in campo con una maglia speciale.

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Danimarca, riecco la maglia dei rolingas: 40 anni fa non piaceva, adesso è un'icona

Metà rosso pieno. Metà sottilissime righe bianche e rosse. Persino le maniche erano diverse. La maglia della Danimarca ai Mondiali di Messico ’86 fu una delle creazioni più audaci di. Dietro quel design c’erano Anne-Mettee Birgit. Le due designer raccontarono che lavorarono praticamente a mano con quei campioni di tessuto e che proprio un rotolo di stoffa a righe contribuì alla nascita di quel disegno così inconfondibile. La storia la ricorda come la "maglia roligans".

I Roligans, come ricordiamo, sono stati lo storico e festoso movimento dei tifosi danesi divenuti famosi in tutto il mondo, appunto, durante il Mondiale del 1986. La loro qualità principale era il loro tifo pacifico, caloroso e festoso in netto contrasto con il teppismo degli hooligan. Morten Olsen, all'epoca il capitano della squadra, definì la maglia semplicemente "diversa". 40 anni dopo quella stranezza è diventata una vera e propria icona, uno dei simboli più riconoscibili del calcio degli anni ’80. A volte le maglie che sembrano più strane sono proprio quelle che il tempo trasforma in icone.

MESSICO - 4 giugno: La nazionale danese – tra cui Michael Laudrup (terzo da sinistra, in seconda fila), Jesper Olsen (secondo da destra, in seconda fila) e il capitano Morten Olsen (secondo da sinistra, in prima fila) – ritratta con la divisa Hummel prima della partita dei Mondiali di calcio del 1986 tra Danimarca e Scozia, disputata il 4 giugno 1986 a Nezahualcoyotl, in Messico. (Foto di Allsport/Hulton Archive/Getty Images)

Ebbene, sembra proprio che la Danimarca abbia davvero capito quanto quella maglia fosse speciale. La "dimostrazione" arriverà domani nella sfida importante contro il Portogallo. La squadra di Brian Riemer, infatti, scenderà in campo proprio con quella divisa che un tempo è stata vista con grande scetticismo con la speranza che possa portare fortuna in una sfida molto delicata in termini di classifica.