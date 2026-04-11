Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, è tornato a parlare della stagione della squadra catalana, soffermandosi anche sul tema dei problemi difensivi del Barcellona. Nel corso di un’intervista, il dirigente blaugrana ha infatti spiegato come la fase difensiva non dipenda soltanto dal lavoro dei difensori, ma dall’equilibrio complessivo di tutta la squadra.
L'intervista
Deco analizza i problemi difensivi del Barcellona: “Difendere è responsabilità di tutta la squadra”
Proprio per questo motivo Deco ha voluto chiarire il proprio punto di vista con parole molto dirette: “Non è solo una questione dei difensori. Difendere è una responsabilità di tutta la squadra.”
Secondo il dirigente blaugrana, quando il collettivo non riesce a mantenere compattezza e organizzazione nelle varie fasi della partita, anche la solidità difensiva inevitabilmente ne risente.
Un lavoro che riguarda tutta la squadra—
Analizzando i problemi difensivi del Barcellona, Deco ha sottolineato come il lavoro senza palla sia fondamentale per mantenere equilibrio nelle diverse fasi della partita. Proprio per questo motivo, il dirigente blaugrana ha evidenziato che la squadra deve migliorare soprattutto nella gestione di alcune situazioni di gioco. Secondo Deco, uno dei momenti più delicati è quello della perdita del possesso, fase in cui la squadra deve reagire con maggiore organizzazione. “Quando perdiamo palla dobbiamo essere più compatti e reagire meglio.”
Alla luce di queste considerazioni, lo staff tecnico sta lavorando per trovare maggiore stabilità e continuità nel rendimento difensivo, con l’obiettivo di rendere la squadra più solida ed equilibrata nel corso della partita.
Il giocatore che ha impressionato Deco—
Durante l’intervista, Deco ha parlato anche di alcuni singoli della rosa e del percorso di crescita dei giovani presenti nella squadra catalana.
Il direttore sportivo ha spiegato di essere rimasto particolarmente colpito da alcuni giocatori della nuova generazione, sottolineando l’importanza del lavoro che il club sta portando avanti sullo sviluppo dei talenti. Secondo il dirigente blaugrana, la crescita dei giovani rappresenta uno degli aspetti più importanti del progetto sportivo del Barcellona per il futuro.
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