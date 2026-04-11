Il direttore sportivo del Barcellona , Deco , è tornato a parlare della stagione della squadra catalana, soffermandosi anche sul tema dei problemi difensivi del Barcellona. Nel corso di un’intervista, il dirigente blaugrana ha infatti spiegato come la fase difensiva non dipenda soltanto dal lavoro dei difensori, ma dall’equilibrio complessivo di tutta la squadra.

Proprio per questo motivo Deco ha voluto chiarire il proprio punto di vista con parole molto dirette: “Non è solo una questione dei difensori. Difendere è una responsabilità di tutta la squadra.”

Un lavoro che riguarda tutta la squadra

Analizzando i problemi difensivi del Barcellona, Deco ha sottolineato come il lavoro senza palla sia fondamentale per mantenere equilibrio nelle diverse fasi della partita. Proprio per questo motivo, il dirigente blaugrana ha evidenziato che la squadra deve migliorare soprattutto nella gestione di alcune situazioni di gioco. Secondo Deco, uno dei momenti più delicati è quello della perdita del possesso, fase in cui la squadra deve reagire con maggiore organizzazione. “Quando perdiamo palla dobbiamo essere più compatti e reagire meglio.”