C'è stato un periodo in cui Dele Alli era considerato uno dei talenti più importanti del calcio inglese, e con la maglia del Tottenham aveva conquistato la scena internazionale, diventando uno dei protagonisti principali della squadra di Mauricio Pochettino che raggiunse la finale di Champions League nel 2019, persa contro il Liverpool. Anche con la Nazionale inglese si era ritagliato un ruolo importante, arrivando fino alle semifinali del Mondiale in Russia del 2018, ma oggi la sua carriera calcistica è lontana dai riflettori di quegli anni, mentre il patrimonio costruito durante il periodo migliore continua a garantirgli una notevole solidità economica, nonostante il suo obiettivo sia quello di tornare a giocare a calcio.

Nel gennaio 2025, dopo essere rimasto a lungo lontano dal campo, l'inglese aveva firmato un contratto di 18 mesi con il Como, convinto da Cesc Fabregas a provare a ritrovare la condizione migliore. Il suo debutto in Serie A è arrivato il 15 marzo, nella trasferta contro il Milan a San Siro, ma si è trasformato rapidamente in un'altra delusione. Entrato all'81', è stato espulso appena 10 minuti più tardi per un intervento su Ruben Loftus-Cheek, dopo la revisione al VAR. Quella è rimasta la sua unica presenza con la maglia del Como.

Dele Alli: dal Tottenham alla vita imprenditoriale

Secondo quanto riportato dal The Sun, il centrocampista inglese si sta preparando a chiudere Dele Alli Promotions, la società utilizzata per gestire i propri diritti d'immagine. L'azienda dispone di un patrimonio di 8,3 milioni di sterline, circa 9,5 milioni di euro, ma dopo il pagamento di 685.362 sterline di imposte societarie, il giocatore dovrebbe incassare circa 7,6 milioni di sterline. La liquidazione emerge da una dichiarazione di solvibilità presentata nell'ambito della procedura di chiusura della società.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 NOVEMBRE: Harry Kane del Tottenham Hotspur esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita del gruppo B di UEFA Champions League tra Tottenham Hotspur e Olympiacos FC al Tottenham Hotspur Stadium il 26 novembre 2019 a Londra, Regno Unito. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Quello compreso tra il 2016 e il 2019 è stato il periodo più redditizio, quando era considerato uno dei giovani calciatori più promettenti e riconoscibili del panorama mondiale. Le sue prestazioni con il Tottenham, unite ai successi personali, avevano attirato l'attenzione di numerosi marchi. Per due stagioni consecutive aveva conquistato il premio PFA Young Player of the Year, diventando uno dei volti più rappresentativi della nuova generazione del calcio inglese.

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Tra gli accordi più importanti spicca quello con, che secondo le indiscrezioni gli avrebbe garantito circaattraverso un contratto quinquennale per le calzature sportive. A questo si aggiunge la collaborazione con, marchio di abbigliamento maschile con il quale Alli, diventandone anche ambasciatore. La gestione dei propri diritti commerciali attraverso una società gli ha permesso di accantonare i ricavi degli accordi pubblicitari, beneficiando anche di un trattamento fiscale

Ma la sua fortuna economica non dipende soltanto dagli accordi commerciali, ma anche dai soldi investiti intelligentemente nel settore immobiliare, attraverso altre due società. La prima è Future Homes Investments, che possiede 6 immobili destinati alla locazione per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di sterline. La seconda è Dele Investments, il cui patrimonio ammonta a 336.267 sterline.