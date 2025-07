Dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Real Madrid in semifinale del Mondiale per Club , Luis Enrique si è presentato davanti ai microfoni di DAZN con il sorriso di chi sa di aver costruito qualcosa di speciale. Il tecnico del PSG ha elogiato la prestazione della squadra, ma ha riservato parole particolarmente significative per Ousmane Dembélé , autore di una stagione straordinaria e ancora decisivo nella sfida contro i blancos.

Luis Enrique: “Dembélé? Non ha rivali quest’anno”

Per Luis Enrique non ci sono dubbi: il miglior giocatore della stagione parigina è Dembélé. Dopo un avvio complicato e un infortunio che lo ha tenuto ai box per alcune settimane, il francese è tornato in campo con continuità e concretezza, conquistando il posto da titolare e macinando numeri impressionanti: 35 gol stagionali, con quello realizzato anche contro il Real sfruttando un errore della difesa avversaria. “È la prima volta che possiamo schierarlo dall’inizio. È in grande forma, è il migliore quest’anno. Ha dato tutto per la squadra e merita di vincere qualsiasi cosa”, ha dichiarato l’allenatore spagnolo.