Si avvicina la premiazione del Pallone d'Oro . Il vincitore del prestigioso riconoscimento sarà svelato il 22 settembre ma fra i papabili è emerso con forza il nome di Lamine Yamal . In molti, infatti, hanno parlato della stellina del Barca come di uno dei possibili vincitori, data la sua grande annata. Tra questi Claude Makelele , che però ritiene sia più giusto aspettare e che questo anno il Pallone d'oro sia di Dembelè .

Non ha bisogno di grandi presentazioni ed è ovvio che sia uno dei favoriti per la vittoria del Pallone d'oro. Yamal è semplicemente uno dei più grandi talenti della sua generazione. Esordiente col Barcellona ad appena 15 anni, è già una colonna della squadra blaugrana. Nel 2024 ha vinto il premio Golden Boy e nel 2025 ha già collezionato cento presenze con la maglia del Barcellona. Nella stagione 2024-2025 ha segnato nove gol e fornito 15 assist nella Liga. In Champions League , invece, ha firmato cinque reti e quattro assist. Se vincesse il Pallone d'Oro dopo aver compiuto 18 anni, Lamine Yamal diventerebbe il più giovane giocatore ad essere mai incoronato da France Football , il media francese che dal 1956 assegna il premio individuale più prestigioso e tradizionale del mondo del calcio, nonché il più ambito dagli stessi calciatori professionisti.

Il pensiero di Makelele

Se sono in molti a sostenere la candidatura del talento spagnolo, Makelele va invece, almeno in parte, controcorrente. L'ex difensore di Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain, intervistato da Chiringuito ha ritenuto fosse più giusto assegnare il pallone d'oro a Dembelè: "In questo momento darei questo Pallone d'Oro a Dembélé, perché Lamine ha ancora bisogno di tempo, dobbiamo lasciarlo trionfare con il suo calcio, con il suo talento, perché vincerà più di un Pallone d'Oro". L'ex difensore ha affermato che è necessario dare più tempo a Lamine: "la cosa migliore da fare con Lamine è non farlo lavorare troppo, lasciarlo divertire; è un ragazzo". Quella di Makelele, quindi, non è una bocciatura, ma una scommessa sul futuro di colui che, certamente, sarà un grande campione.