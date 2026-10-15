Il big match della seconda giornata di Champions League ha regalato, come preventivabile, spettacolo, grandi giocate e una certezza che si consolida sempre più: il PSG, nella massima competizione europea, è inarrestabile. I parigini, in trasferta all'Etihad di Manchester, sotto gli occhi di Guardiola, si sono esibiti in un primo tempo che riconcilia con il calcio, illuminati dalle super giocate di Desire Doue e Ousmane Dembélé. Il Pallone d'Oro in carica è stato protagonista con l'ennesimo gol e assist in quello che, ormai, è diventato il suo giardino di casa.

"Mai dubitare del PSG"

In questo scorcio di stagione, però, ilè stato dai due volti. Dominatore assoluto in, con 10 gol fatti in due partite, e in ombra in, con il sesto posto momentaneo. Risultati che in Francia hanno fatto storcere il naso e creato polemiche attorno alle prestazioni collettive e individuali. Ad essere preso di mira, più degli altri, è stato, ancora a secco di gol in campionato e artefice di prestazioni insufficienti anche in Nazionale.

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 14: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain segna il secondo gol della sua squadra sotto pressione di Marc Guehi del Manchester City durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e Paris Saint-Germain allo Stadio della Città di Manchester il 14 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Al termine della partita contro il Manchester City, in cui il Pallone d'Oro in carica, probabilmente ancora per poco tempo, ha graffiato con un gol e un assist, si è tolto dei sassolini dalle scarpe ai microfoni di Canal+: "Non ci importa che la gente abbia dubitato di noi. È ottobre, è la seconda partita di Champions League e stiamo restando concentrati. Sappiamo che nella prima parte della stagione bisogna essere precisi, sul pezzo e poi prepararsi per la seconda parte. Vogliamo arrivare tra le prime otto".

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Caccia aperta

Nel weekend appena trascorso, Luis Enrique aveva dato una giornata di riposo a, poiché spremuti dallae reduci da prestazioni opache. Il 10 delha risposto in merito: "Volevo mettere le cose in chiaro? No, per niente, c'è stata la pausa internazionale e poi sono andato in vacanza. A proposito, potrei chiedere un'altra vacanza.".

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 14: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain viene contrastato da Elliot Anderson del Manchester City durante la partita della fase a gironi MD2 della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e Paris Saint-Germain allo Stadio di Manchester il 14 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Dopo un primo tempo stellare, chiuso sullo 0-3, i cambi di Maresca hanno dato una scossa al City, rientrato in partita con la solita doppietta di Haaland, ma non sono stati sufficienti per completare la rimonta. Dembélé ha commentato: "Nel secondo tempo, ci siamo rilassati un po'. Il City ha spinto, ma prenderemo in considerazione i lati positivi.Ci divertiamo molto quando giochiamo così. Vogliamo giocare bene in ogni partita, come fatto oggi in trasferta contro la capolista della Premier League. Dobbiamo affrontare bene questa prima parte della stagione, salire in classifica in Ligue 1 e finire tra le prime 8, nient'altro".