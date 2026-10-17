Le tensioni ai vertici del calcio spagnolo si arricchiscono di un nuovo capitolo. Al centro della vicenda c'è sempre Javier Tebas, presidente della Liga, già nell'occhio del ciclone da giorni per via delle sue dichiarazioni sul Real Madrid, finendo nuovamente nel mirino di Miguel Galan.

Galan si scaglia contro Tebas: presentata la denuncia dopo le parole sul Real Madrid

, presidente dell'Associazione spagnola 'Trasparenza e Democrazia nello Sport', il cui obiettivo dichiarato è quello die promuovere lanella gestione dello sport, avrebbe presentato una nuovacontro lo stesso, chiedendo che il caso venga trasmesso alspagnolo dello Sport. Come riportato dal 'Mundo Deportivo', l'esposto consiste in un documento di venti pagine e ipotizza la commissione dimolto grave ai sensi della normativa sportiva spagnola, in cui Galan sollecita inoltre la destituzione e l'inibizione del numero uno della Liga.

La vicenda nasce dalle ormai 'famose' dichiarazioni di Tebas contro il Real Madrid, nelle quali ha criticato i metodi comunicativi del club madrileno e della sua televisione ufficiale, evocando le tecniche di propaganda di Joseph Goebbels, ministro della Propaganda della Germania nazista, scatenando la risposta durissima della stessa società Blancos, che tramite un comunicato ha chiesto le dimissioni immediate di Tebas, definendolo "un'autentica piaga per il calcio spagnolo". In conferenza stampa, è arrivata anche la risposta da parte di Jose Mourinho. Parallelamente, il CSD, ossia il Consiglio Superiore del Calcio spagnolo, starebbe valutando la possibilità di intervenire d'ufficio.

LISBONA, PORTOGALLO - 05 SETTEMBRE: Javier Tebas, presidente della Liga, parla durante il primo giorno della Convention Soccerex Europe al Tagus Park il 5 settembre 2019 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Il precedente tra Galan e Tebas

Non è il primo scontro tra. Nell'agosto del, il presidente dell'associazione aveva già denunciato il numero della Liga per ladi informazioni relative alla situazione economica del Barcellona sul sito ufficiale della competizione, ma quella procedura si concluse: secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Tribunale Amministrativo del Calcio ritenne che non vi fossero i motivi sufficienti per sanzionare Tebas. Ora invece, tra i due, si apre un nuovo e delicato fronte, distinto dal precedente e legato alle recenti dichiarazioni sulla comunicazione del: l'eventuale trasmissione dell'esposto al Tribunale e le successivesaranno decisive per capire se la vicenda avrà conseguenze concrete sulla posizione del presidente della Liga.