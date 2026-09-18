La questione relativa al vincitore del Pallone d'Oro entra sempre più nel vivo. La cerimonia si terrà a Londra il prossimo 26 ottobre e adesso più di qualcuno inizia a dare i propri pronostici su chi vincerà il prestigioso premio individuale. L'ultimo di questi è Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell'Inter Miami, in un'intervista rilasciata a TUDN Mexico, ha dichiarato che Lionel Messi meriterebbe di vincere il Pallone d'Oro. Ecco le sue parole.

Pallone d'Oro 2026, De Paul: "Non c'è dibattito. Messi dovrebbe vincerlo"

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Manca poco più di un mese alla cerimonia di consegna del. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la lista dei 30 finali candidati al prestigioso premio individuale. Pertanto, tra calciatori e appassionati di calcio è tempo di fare i propri pronostici su chi alla fine si porterà a casa il riconoscimento. Rodrigo De Paul , centrocampista dell', non ha dubbi nel frattempo: secondo l'ex, Lionelmeriterebbe di vincere ancora una volta il Pallone d'Oro.Intervenuto ai microfoni del programma TUDN Mexico, il classe '94 ha esaltato le prestazioni del suo compagno di squadra durante l'ultima edizione del Mondiale evidenziando quanto l'aiuto del numero 10 di Rosario abbia portato l'Albiceleste ad un passo dal vincere la seconda Coppa del Mondo consecutiva, nonostante i 39 anni di età: "Secondo me Leo Messi dovrebbe vincere il Pallone d'Oro - ha dichiarato De Paul - Per me non c'è dibattito: quello che ha fatto in questo Mondiale a 39 anni, diventando il miglior giocatore del torneo. Nessuno potrà mai ripetere qualcosa di simile".

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia con Rodrigo De Paul dopo aver segnato il primo gol della squadra su rigore durante la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Nel caso la situazione dovesse andare come pronostico da De Paul, per Messi si tratterebbe del nono Pallone d'Oro in carriera. Un nuovo premio da aggiungere ad una bacheca che nessun altro giocatore è mai riuscito a costruire: 49 trofei vinti. Il Mondiale disputato da La Pulga nel Nord America ha riacceso il dibattito sul possibile vincitore del prossimo premio. Per De Paul, tuttavia, non ci sono dubbi: l'impresa realizzata dal capitano dell'Argentina rappresenta un evento unico nella storia dello sport. Tra poco più di un mese verrà presa la tanto attesa decisione.