Il centrocampista argentino e dell'Inter Miami ha le idee chiare su chi spetta il prestigioso premio individuale
Il derby delle frecciate De Paul-Vinicius: ecco le immagini!
La questione relativa al vincitore del Pallone d'Oro entra sempre più nel vivo. La cerimonia si terrà a Londra il prossimo 26 ottobre e adesso più di qualcuno inizia a dare i propri pronostici su chi vincerà il prestigioso premio individuale. L'ultimo di questi è Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell'Inter Miami, in un'intervista rilasciata a TUDN Mexico, ha dichiarato che Lionel Messi meriterebbe di vincere il Pallone d'Oro. Ecco le sue parole.
Pallone d'Oro 2026, De Paul: "Non c'è dibattito. Messi dovrebbe vincerlo"Manca poco più di un mese alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2026. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la lista dei 30 finali candidati al prestigioso premio individuale. Pertanto, tra calciatori e appassionati di calcio è tempo di fare i propri pronostici su chi alla fine si porterà a casa il riconoscimento. Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Inter Miami, non ha dubbi nel frattempo: secondo l'ex Udinese, Lionel Messi meriterebbe di vincere ancora una volta il Pallone d'Oro.
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Nel caso la situazione dovesse andare come pronostico da De Paul, per Messi si tratterebbe del nono Pallone d'Oro in carriera. Un nuovo premio da aggiungere ad una bacheca che nessun altro giocatore è mai riuscito a costruire: 49 trofei vinti. Il Mondiale disputato da La Pulga nel Nord America ha riacceso il dibattito sul possibile vincitore del prossimo premio. Per De Paul, tuttavia, non ci sono dubbi: l'impresa realizzata dal capitano dell'Argentina rappresenta un evento unico nella storia dello sport. Tra poco più di un mese verrà presa la tanto attesa decisione.
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