Didier Deschamps è tornato alla guida della Francia dopo il lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi per la scomparsa della madre. Il commissario tecnico dei Bleus, rientrato negli Stati Uniti dopo aver partecipato ai funerali, ha assicurato di stare bene e di essere completamente concentrato sulla sfida contro la Svezia, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale. In conferenza stampa, Deschamps ha ringraziato tutti per la vicinanza ricevuta, minimizzando anche le polemiche legate al divieto imposto dalla Fifa di indossare il lutto al braccio durante la gara con la Norvegia. Il ct francese ha poi analizzato il prossimo avversario, invitando la squadra a non sottovalutare una Svezia ricca di qualità offensive e pronta a mettere in difficoltà i favoriti.

Francia, Deschamps ritrova i Bleus: "Momento difficile, ora pensiamo alla Svezia"

Didierè tornato a sedersi sulla panchina delladopo aver lasciato temporaneamente il ritiro per partecipare ai funerali della madre, scomparsa nei giorni scorsi. Alla vigilia della sfida contro la, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale, il commissario tecnico ha parlato del momento personale vissuto e del ritorno negli. "È stato un momento difficile, ma sto bene. Sono tornato negli Stati Uniti venerdì sera. Tutto procede bene", ha dichiarato in conferenza stampa, spiegando di essere ora completamente focalizzato sul percorso dei Bleus.ha inoltre chiuso la questione relativa al mancato permesso della FIFA di indossare la fascia nera al braccio durante la gara contro la Norvegia: "Ho già ricevuto sufficienti dimostrazioni di affetto. Indossarla non avrebbe cambiato nulla".

AMBURGO, GERMANIA – 5 luglio: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, festeggia insieme a Kylian Mbappé dopo la vittoria della squadra ai calci di rigore al termine della partita dei quarti di finale di UEFA Euro 2024 tra Portogallo e Francia, disputata al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images).

Sul piano tecnico, il ct ha invitato la Francia a mantenere alta l'attenzione contro una Svezia che considera un avversario insidioso. "Sappiamo di essere i favoriti, ma da adesso si riparte da zero", ha sottolineato, evidenziando le qualità offensive degli scandinavi. Infine, Deschamps ha elogiato ancora una volta Mbappé: "È a un livello altissimo, sia fisicamente che mentalmente. È un calciatore di livello mondiale e vuole migliorarsi continuamente". Sul fronte infermeria, Marcus Thuram resta in dubbio per un lieve problema muscolare, mentre Saliba è vicino al pieno recupero e dovrebbe essere regolarmente a disposizione.